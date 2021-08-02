Будет медаль: Россиянин Евлоев вышел в финал Олимпиады в греко-римской борьбе
В решающем матче он сразится с победителем схватки между спортсменами из Ирана и Армении.
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Россиянин Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов.
В полуфинале наш спортсмен был сильнее поляка Тадеуша Михалика. Его соперник по решающему матчу определится в схватке между представителем Ирана Мохаммадом Хади Сарави и Артуром Алексаняном из Армении.
Добавим, что за бронзовые медали в греко-римской борьбе сразятся ещё два наших спортсмена — Сергей Емелин (в весовой категории до 60 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).
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