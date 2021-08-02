Россиянин Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов.

В полуфинале наш спортсмен был сильнее поляка Тадеуша Михалика. Его соперник по решающему матчу определится в схватке между представителем Ирана Мохаммадом Хади Сарави и Артуром Алексаняном из Армении.