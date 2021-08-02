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Будет медаль: Россиянин Евлоев вышел в финал Олимпиады в греко-римской борьбе

В решающем матче он сразится с победителем схватки между спортсменами из Ирана и Армении.

2 августа, 09:54
<p>Фото © Tom Pennington/Getty Image</p>

Фото © Tom Pennington/Getty Image

Россиянин Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов.

В полуфинале наш спортсмен был сильнее поляка Тадеуша Михалика. Его соперник по решающему матчу определится в схватке между представителем Ирана Мохаммадом Хади Сарави и Артуром Алексаняном из Армении.

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Добавим, что за бронзовые медали в греко-римской борьбе сразятся ещё два наших спортсмена — Сергей Емелин (в весовой категории до 60 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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