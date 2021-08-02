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Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпиады в пляжном волейболе

Ранее в эту же стадию турнира пробился ещё один наш дуэт — Илья Лешуков и Константин Семёнов, которые сыграют против норвежцев.

2 августа, 10:07
<p>Фото © Sean M. Haffey / Getty Images</p>

Фото © Sean M. Haffey / Getty Images

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу, обыграв испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру.

Непростая для наших спортсменов встреча завершилась со счётом 2:0 (22:20, 21:17). За выход в полуфинал россияне поборются с победителем пары Гибб / Борн — Толе / Виклер.

Россияне Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала Олимпийских игр по пляжному волейболу

Россияне Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала Олимпийских игр по пляжному волейболу

Ранее в эту же стадию пробился ещё один наш дуэт Илья Лешуков и Константин Семёнов. Они сыграют против норвежцев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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