Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпиады в пляжном волейболе
Ранее в эту же стадию турнира пробился ещё один наш дуэт — Илья Лешуков и Константин Семёнов, которые сыграют против норвежцев.
Фото © Sean M. Haffey / Getty Images
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу, обыграв испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру.
Непростая для наших спортсменов встреча завершилась со счётом 2:0 (22:20, 21:17). За выход в полуфинал россияне поборются с победителем пары Гибб / Борн — Толе / Виклер.
Ранее в эту же стадию пробился ещё один наш дуэт Илья Лешуков и Константин Семёнов. Они сыграют против норвежцев.
Комментариев: 0