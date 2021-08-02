Гимнаст Аблязин выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
При этом он набрал столько же баллов, сколько и золотой медалист Син Джи Хван из Южной Кореи.
Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH
Российский гимнаст Денис Аблязин занял второе место в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио, набрав 14,783 балла.
Победу одержал Син Джи Хван из Южной Кореи, также набравший 14,783 балла и опередивший россиянина по дополнительным показателям. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733). Никита Нагорный, ещё один представитель России, занял пятое место (14,716).
Ранее на Олимпиаде в Токио Нагорный завоевал золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье. Аблязин также выиграл медаль высшей пробы со сборной.
Всего сборная России завоевала 48 медалей на Олимпиаде в Токио (12 золотых, 21 серебряную и 15 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую строчку, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
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