Гимнаст Аблязин выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Денис Аблязин занял второе место в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио, набрав 14,783 балла.

Победу одержал Син Джи Хван из Южной Кореи, также набравший 14,783 балла и опередивший россиянина по дополнительным показателям. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733). Никита Нагорный, ещё один представитель России, занял пятое место (14,716).

Ранее на Олимпиаде в Токио Нагорный завоевал золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье. Аблязин также выиграл медаль высшей пробы со сборной.