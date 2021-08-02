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Гимнаст Аблязин выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

При этом он набрал столько же баллов, сколько и золотой медалист Син Джи Хван из Южной Кореи.

2 августа, 10:37
<p>Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH</p>

Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Российский гимнаст Денис Аблязин занял второе место в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио, набрав 14,783 балла.

Победу одержал Син Джи Хван из Южной Кореи, также набравший 14,783 балла и опередивший россиянина по дополнительным показателям. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733). Никита Нагорный, ещё один представитель России, занял пятое место (14,716).

Ранее на Олимпиаде в Токио Нагорный завоевал золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье. Аблязин также выиграл медаль высшей пробы со сборной.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Всего сборная России завоевала 48 медалей на Олимпиаде в Токио (12 золотых, 21 серебряную и 15 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую строчку, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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