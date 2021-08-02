"Меня могут посадить": Как белорусская бегунья Тимановская прославилась на Олимпиаде, не выходя на старт В течение первой недели главными околоспортивными темами на Играх в Токио были коронавирус и подозрения в адрес российских спортсменов. Теперь на первый план вышла судьба легкоатлетки из Белоруссии. 2 августа, 10:55 11082 11082 Кристина Тимановская. Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Долгое время Белоруссия была обделена вниманием на Олимпиаде в Токио. Спортсмены страны никак не могли выиграть первую медаль на Играх. Недовольство результатами команды выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, при высоком уровне финансирования спорта в стране атлеты "не голодны" до побед.

Через день после громкого заявления главы государства Белоруссия завоевала-таки первую медаль на Олимпиаде — и сразу золотую. Победу в прыжках на батуте одержал Иван Литвинович. После этого бронзу в прыжках в высоту выиграл Максим Недосеков. Но главным ньюсмейкером в сборной Белоруссии стали не они, а бегунья на спринтерские дистанции Кристина Тимановская, из-за которой разразился гигантский по своим масштабам скандал.

Началось всё с того, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Олимпиаде двадцать спортсменов, в том числе трёх представителей Белоруссии. Причиной такого решения стало недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб у этих атлетов. В число отстранённых белорусских атлетов попали бегуньи Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, планировавшие выступить в эстафете 4х400. Их решили заменить на барьеристку Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую, специализирующуюся в беге на 200 метров.

И если Герман согласилась с решением спортивных чиновников, то Тимановская выступила с резкой критикой. Больше всего 24-летней бегунье не понравилось, что её вовремя не предупредили об участии в эстафете.

— Оказывается, наше очень крутое начальство решило всё, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду — и они решили сделать ход конём и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами... Плевать, с чем угодно! Почему я должна расхлёбывать эти проблемы? Какого *** я узнаю это от левых людей?! — заявила Тимановская в своём инстаграме.

Главный тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике Юрий Моисевич отметил, что Тимановскую не предупредили о заявке на эстафету из-за нехватки времени. Другие спортсменки не могли получить допуск на соревнования, и пришлось быстро искать замену.

— Мы принимаем решение, что мы заменяем. Потому что отказываться от эстафеты не стоит, всё-таки мы завоевали путёвку. Мы имеем право из числа спортсменов, которые здесь находятся, у нас в делегации, есть такое правило, мы можем добавить двоих этих человек. Они же в команде. За команду — это же честь. Скажем так, у нас две бегуньи — это Герман Эльвира и Тимановская Кристина", — объяснил Моисевич.

Реакция на демарш Тимановской была весьма жёсткой. Тренерский штаб сборной Белоруссии принял решение отправить её домой, сославшись на эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Ей купили билет на самолёт и привезли её в аэропорт Токио.

— По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м, — говорится в сообщении пресс-службы Олимпийского комитета Белоруссии.

Бегунья сразу опровергла информацию о тяжёлом психологическом состоянии. По словам спортсменки, её врачи даже не осматривали. Она быстро сориентировалась в сложной ситуации, заявив о нежелании возвращаться в Белоруссию и намерении попросить политического убежища в одной из европейских стран.

Первым делом Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в аэропорту Токио, чтобы ей не пришлось садиться в самолёт. Она рассказала, что опасается за свою безопасность. Кроме того, бегунья не исключила, что по приезде в Белоруссию может оказаться в тюрьме.

— Боюсь, что в Белоруссии меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из национальной команды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Белоруссии для меня небезопасно. Я ничего не сделала, при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой, — пожаловалась Тимановская.

В МОК сразу же взяли дело белорусской бегуньи под свой контроль и запросили разъяснений у Национального олимпийского комитета страны. Представители МОК и оргкомитета Олимпиады взяли Тимановскую под свою защиту и помогли ей добраться до гостиницы при аэропорте, где спортсменка и провела ночь.

Быстро среагировали и в странах Евросоюза. Польша, Чехия и Германия выразили готовность принять Тимановскую на своей территории и предоставить ей защиту. Муж бегуньи Арсений Зданевич уже покинул Белоруссию, перебравшись в Киев. Сама спортсменка отправилась в польское посольство в Токио. Ожидается, что из Японии она вылетит именно в Польшу, где обратится за международной защитой.

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) отправил в Спортивный арбитражный суд (CAS) протест на решение отстранить Тимановскую от участия в Олимпиаде. Отмечается, что это сделано в первую очередь для восстановления "фундаментального права" спортсменки. О том, чтобы она действительно вышла на дорожку стадиона в Токио, речь не ведётся.

Также БФСС обратился в МОК с требованием о пожизненной дисквалификации вице-президента НОК Белоруссии Дмитрия Довгалёнка, главного тренера сборной Юрия Моисевича, заместителя директора Республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике Артура Шумака и начальника отдела международных отношений НОК Белоруссии Василия Юрчика. Также фонд попросил лишить всех четверых аккредитации на Олимпийские игры.

При этом далеко не все считают Тимановскую пострадавшей стороной. Так, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина не исключает, что действия бегуньи были заранее спланированы.

— В правдивости слов белорусской атлетки нужно разбираться. Мало ли, что там произошло. Я знаю руководителя Олимпийского комитета Белоруссии, это потрясающий руководитель. Там потрясающая организация, всегда всё чётко. Там такое уважение к спортсменам, такое внимание. Если не уверена, что сможет справиться, какого чёрта села на самолёт Минск — Токио? Значит, у неё в голове уже был план сделать какой-то скандал? — задаётся вопросом Хоркина.

Юрий Моисевич также допускает, что Тимановская заранее спланировала свой демарш. По его словам, её поведение ещё до начала скандала было странным.

— Вообще, здесь странно. Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось. Было видно, что что-то с ней происходит. И мы руководителю делегации нашей докладывали, что обстановка непростая здесь, пандемия, мы каждый день сдаём анализы, у нас, в общем, всё непросто. Но всё равно тот факт, что она выделялась своим поведением… То она уединялась, то она не хотела общаться, — говорит главный тренер сборной.

Член Международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков считает, что Запад использовал ситуацию с Тимановской для организации политической провокации против Белоруссии.

— Внутриспортивный диалог белорусской спортсменки и её руководства они постарались раздуть до уровня международного скандала, — сказал законодатель.

Всем очевидно, что дело Тимановской вышло за рамки спорта и перешло в политическую плоскость. За ним без преувеличения следит весь мир. При этом совершенно непонятно, что дальше будет с победительницей Универсиады 2019 года и сможет ли она продолжить спортивную карьеру. На Олимпиаде ей не удалось себя проявить, возможно, она добьётся успеха на каком-нибудь другом поприще.

Авторы Роман Фейгин