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На Алтае 40-летний мужчина два дня держал 12-летнюю девочку в подвале

Школьница каталась на велосипеде, позже её вещи и мобильный телефон нашли на берегу реки. А 2 августа она сама вернулась домой.

2 августа, 09:55
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<p>Подозреваемый в похищении девочки. Фото © VK / <a href="https://vk.com/incident_22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Бийск</a></p>

Подозреваемый в похищении девочки. Фото © VK / Инцидент Бийск

В городе Бийске Алтайского края два дня искали пропавшую 12-летнюю девочку. Оказалось, что всё это время её удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут.

О пропаже девочки стало известно 31 июля. Школьница уехала на велосипеде из дома, в котором семья живёт летом, и не вернулась. Её вещи и мобильный телефон нашли на берегу реки Бия. На поиски подняли следователей, полицейских, волонтёров, местных жителей.

В итоге ночью 2 августа девочка вернулась домой сама. По данным СК, её удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Сейчас его разыскивают.

Родители разрыдались при виде похищенного сына, которого они искали 24 года, проехав 480 тыс. км

Родители разрыдались при виде похищенного сына, которого они искали 24 года, проехав 480 тыс. км

А в Стамбуле пятый день ищут пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина из Санкт-Петербурга. Молодой человек последнее время жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию он поехал на отдых, прибыл на курорт в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, Макар не вернулся в гостиницу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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