На Алтае 40-летний мужчина два дня держал 12-летнюю девочку в подвале

В городе Бийске Алтайского края два дня искали пропавшую 12-летнюю девочку. Оказалось, что всё это время её удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут.

О пропаже девочки стало известно 31 июля. Школьница уехала на велосипеде из дома, в котором семья живёт летом, и не вернулась. Её вещи и мобильный телефон нашли на берегу реки Бия. На поиски подняли следователей, полицейских, волонтёров, местных жителей.

В итоге ночью 2 августа девочка вернулась домой сама. По данным СК, её удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Сейчас его разыскивают.