На Алтае 40-летний мужчина два дня держал 12-летнюю девочку в подвале
Школьница каталась на велосипеде, позже её вещи и мобильный телефон нашли на берегу реки. А 2 августа она сама вернулась домой.
Подозреваемый в похищении девочки. Фото © VK / Инцидент Бийск
В городе Бийске Алтайского края два дня искали пропавшую 12-летнюю девочку. Оказалось, что всё это время её удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут.
О пропаже девочки стало известно 31 июля. Школьница уехала на велосипеде из дома, в котором семья живёт летом, и не вернулась. Её вещи и мобильный телефон нашли на берегу реки Бия. На поиски подняли следователей, полицейских, волонтёров, местных жителей.
В итоге ночью 2 августа девочка вернулась домой сама. По данным СК, её удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Сейчас его разыскивают.
А в Стамбуле пятый день ищут пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина из Санкт-Петербурга. Молодой человек последнее время жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию он поехал на отдых, прибыл на курорт в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, Макар не вернулся в гостиницу.
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