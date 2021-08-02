Аналитик указал на политическую подоплёку доклада республиканцев о происхождении пандемии

Расследование представителей Республиканской партии США о происхождении коронавируса имеет политическую подоплёку. Об этом в интервью RT рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. По его словам, версия о возможной утечке вируса из Уханьского института вирусологии соответствует политике как Республиканской, так и Демократической партии США, поэтому речь может идти о намечающемся консенсусе между двумя политсилами. В частности, об этом открыто рассуждает президент-демократ Джо Байден, а вслед за ним — и республиканцы, которые считаются более антикитайской партией, чем демократы.