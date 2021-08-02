Аналитик указал на политическую подоплёку доклада республиканцев о происхождении пандемии
По словам собеседника RT, две основные политические партии США объединили усилия, чтобы остановить рост Китая путём новых санкций.
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Расследование представителей Республиканской партии США о происхождении коронавируса имеет политическую подоплёку. Об этом в интервью RT рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. По его словам, версия о возможной утечке вируса из Уханьского института вирусологии соответствует политике как Республиканской, так и Демократической партии США, поэтому речь может идти о намечающемся консенсусе между двумя политсилами. В частности, об этом открыто рассуждает президент-демократ Джо Байден, а вслед за ним — и республиканцы, которые считаются более антикитайской партией, чем демократы.
С другой стороны, глобальная проблема для США заключается в том, как ввести санкции против Китая, но при этом не навредить себе, объясняет Бышок.
"Проблема сейчас в том, как остановить рост Китая или санкционировать Китай, при этом не нанося ущерб себе, поскольку Соединённые Штаты — огромный торговый партнёр Китая и наоборот", — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.
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