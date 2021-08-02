Напавшим на танцора певицы Нади Дорофеевой оказался украинский военный

В Киеве установили личность мужчины, избившего артиста подтанцовки певицы Нади Дорофеевой (бывшей участницы проекта "Время и стекло"). Он оказался действующим сотрудником Управления госохраны Украины, ведомство уже официально подтвердило эту информацию.

"По данному факту назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранён от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении управления в "Фейсбуке".

Ведомство пообещало оказать всю необходимую помощь правоохранительным органам, а также помочь с лечением пострадавшего.

Напомним, танцовщика балета Нади Дорофеевой ввели в медикаментозную кому после жестокого избиения. Напавший на артиста мужчина попал на видео. Судя по кадрам, мужчина был не совсем в адекватном состоянии, а под глазом у него расплывался синяк.