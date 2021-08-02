В Белгородской области BMW X5 на скорости влетел в дерево, три человека погибли

В Белгородской области BMW влетел в дерево, три человека погибли. Видео © УМВД по Белгородской области

Трое мужчин погибли в жуткой аварии на трассе в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошёл 2 августа около четырёх часов утра на 2-м километре автодороги Губкин – Троицкий – граница Курской области. По предварительным данным, водитель BMW X5 не справился с управлением, в результате машина слетела с дороги и на приличной скорости врезалась в дерево. Выживших в аварии нет.







На кадрах, опубликованных МВД, видно, что в результате происшествия от немецкой иномарки осталась лишь груда металла, а её части разбросало в разные стороны.

На месте происшествия работают правоохранители, движение на участке автодороги проходит в штатном режиме.