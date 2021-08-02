В Белгородской области BMW X5 на скорости влетел в дерево, три человека погибли
Иномарка, водитель которой не справился с управлением, превратилась в груду металла.
Фото © УМВД по Белгородской области
В Белгородской области BMW влетел в дерево, три человека погибли. Видео © УМВД по Белгородской области
Трое мужчин погибли в жуткой аварии на трассе в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошёл 2 августа около четырёх часов утра на 2-м километре автодороги Губкин – Троицкий – граница Курской области. По предварительным данным, водитель BMW X5 не справился с управлением, в результате машина слетела с дороги и на приличной скорости врезалась в дерево. Выживших в аварии нет.
На кадрах, опубликованных МВД, видно, что в результате происшествия от немецкой иномарки осталась лишь груда металла, а её части разбросало в разные стороны.
На месте происшествия работают правоохранители, движение на участке автодороги проходит в штатном режиме.
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале пьяная женщина-водитель врезалась в дерево, два человека погибли. Ещё трое, в том числе сама виновница аварии и девятилетний ребёнок, пострадали. Их госпитализировали. Теперь автомобилистку ждёт суд, её машину поместили на спецстоянку.
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