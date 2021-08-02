Российские миллиардеры за полгода разбогатели почти на $40 млрд

С начала текущего года самые состоятельные россияне разбогатели ещё на 39,4 миллиарда долларов. Это следует из рейтинга Billionaires Index (BBI), составленного агентством Bloomberg. В него вошло 500 богатейших людей мира, в том числе 24 гражданина РФ.

Так, первым с точки зрения прироста состояния среди российских богачей стал основной владелец металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов. Его активы стали дороже на 6,14 миллиарда, а общая прибыль составила 29,2 миллиарда долларов.

Далее идут совладелец газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон и основной бенефициар группы НЛМК Владимир Лисин — они стали богаче на 5,8 и 5,5 миллиарда долларов и заняли в рейтинге вторую и третью строчку соответственно.

Вместе с тем самым богатым российским бизнесменом был назван один из владельцев горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин, состояние которого — 33,4 миллиарда долларов, что на 3,36 миллиарда больше, чем в начале этого года. Замыкает пятёрку лидеров совладелец "ЛУКойла" Вагит Алекперов (21,3 миллиарда долларов) с приростом в 4,01 миллиарда за шесть месяцев.