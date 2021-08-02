Российские миллиардеры за полгода разбогатели почти на $40 млрд
Такие данные следуют из рейтинга Billionaires Index агентства Bloomberg. В список вошло 500 богатейших людей мира, в числе которых 24 гражданина РФ.
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С начала текущего года самые состоятельные россияне разбогатели ещё на 39,4 миллиарда долларов. Это следует из рейтинга Billionaires Index (BBI), составленного агентством Bloomberg. В него вошло 500 богатейших людей мира, в том числе 24 гражданина РФ.
Так, первым с точки зрения прироста состояния среди российских богачей стал основной владелец металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов. Его активы стали дороже на 6,14 миллиарда, а общая прибыль составила 29,2 миллиарда долларов.
Далее идут совладелец газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон и основной бенефициар группы НЛМК Владимир Лисин — они стали богаче на 5,8 и 5,5 миллиарда долларов и заняли в рейтинге вторую и третью строчку соответственно.
Вместе с тем самым богатым российским бизнесменом был назван один из владельцев горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин, состояние которого — 33,4 миллиарда долларов, что на 3,36 миллиарда больше, чем в начале этого года. Замыкает пятёрку лидеров совладелец "ЛУКойла" Вагит Алекперов (21,3 миллиарда долларов) с приростом в 4,01 миллиарда за шесть месяцев.
Ранее Лайф сообщал, что основатель компании Amazon американский миллиардер Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком мира. По состоянию на 31 июля капитал бизнесмена сократился на 13,6 миллиарда долларов (6,76%).
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