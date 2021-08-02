Онищенко назвал фантастическим чтивом доклад США об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

Расследование представителей Республиканской партии США о происхождении коронавируса не имеет юридической силы. Об этом в беседе с Лайфом заявил бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, данный документ можно воспринимать только как развлекательное чтиво.

"Что бы они ни написали, сегодня это не будет иметь никакой юридической силы, это фантастика. Они могут это издать как мемуары, беллетристику, фантастику", — пояснил Онищенко.

По словам собеседника Лайфа, воспринимать бумаги американского Конгресса всерьёз можно будет только в том случае, если по следам их расследования будет создана международная комиссия с участием всех стран, которая после предоставления Китаем всей необходимой документации вынесет взвешенный вердикт.