Онищенко назвал фантастическим чтивом доклад США об утечке коронавируса из лаборатории в Китае
Чтобы этот документ возымел юридическую силу, а к Пекину были применены международные санкции, Вашингтону предстоит пройти ещё очень долгий путь, поясняет собеседник Лайфа.
Геннадий Онищенко
Фото © Kremlin.ru
Расследование представителей Республиканской партии США о происхождении коронавируса не имеет юридической силы. Об этом в беседе с Лайфом заявил бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, данный документ можно воспринимать только как развлекательное чтиво.
"Что бы они ни написали, сегодня это не будет иметь никакой юридической силы, это фантастика. Они могут это издать как мемуары, беллетристику, фантастику", — пояснил Онищенко.
По словам собеседника Лайфа, воспринимать бумаги американского Конгресса всерьёз можно будет только в том случае, если по следам их расследования будет создана международная комиссия с участием всех стран, которая после предоставления Китаем всей необходимой документации вынесет взвешенный вердикт.
"На основании этого к Китаю могли бы быть применены международные санкции, потому что пострадали все. Но сегодня это всё предположения. Тем более что Конгрессу США Китай никакого материала не предоставлял", — заключил депутат Госдумы.
Ранее стало известно, что ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.
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