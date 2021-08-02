Вирусолог оценил практическую пользу выявления факторов невосприимчивости к ковиду

Главной в борьбе с инфекционными заболеваниями является иммунная система, поэтому нет ничего удивительного, что факторы невосприимчивости к коронавирусу, перечисленные академиком РАН Арегом Тотоляном, связаны именно с ней. Таким мнением поделился с Лайфом вирусолог Максим Скулачев.

"Неудивительно, что самое главное в борьбе с инфекционными заболеваниями — это иммунная система. Но эти находки пока что имеют научный смысл, и практических выводов сделать нельзя", — отметил эксперт.

Скулачев отметил, что одним из факторов, которые перечислил академик, является повышенный уровень интерферона альфа. По его словам, когда организм чувствует заражение, начинается синтез этого вещества, которое убивает все вирусы. Вирусолог отметил, что те люди, у которых интерфероновая защита работает лучше, переносят коронавирус легко или даже бессимптомно. Однако прежде чем применять интерферон как лекарственный препарат для лечения пациентов с CoViD-19, необходимо провести клинические исследования.

"Это нужно доказывать клиническими исследованиями, результатов которых я пока не видел. Между научными результатами, самыми лучшими, и практическими рекомендациями должна идти стадия клинических исследований", — заключил вирусолог.