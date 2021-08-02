Апокалипсис уже здесь: В якутском селе средь бела дня исчезло солнце
Явление, с которым столкнулись местные жители, связывают с лесными пожарами. Очевидцы заявили, что сперва были напуганы случившимся.
В якутском селе средь бела дня исчезло солнце. Видео © Соцсети
Днём 2 августа жители якутского села Кобяй стали свидетелями необычного явления — средь бела дня внезапно исчезло солнце и стало темно, как ночью. Апокалиптические кадры аномалии появились в соцсетях.
"Примерно в 13:30 вдруг стало темно, как ночью. Мы очень испугались. Стало светлее примерно через час. С неба падает пепел", — приводит News.Ykt.Ru слова местной жительницы.
Очевидцы связывают это явление с лесными пожарами, которые бушуют в республике более двух недель. При этом, по их словам, ранее тоже в регионе были подобные бедствия, однако солнце никогда не пропадало. На данный момент в населённом пункте снова стало темнеть, но и близится вечер.
Ранее Лайф сообщал, что более ста населённых пунктов в Якутии попали в зону задымления из-за лесных пожаров. В регион были дополнительно направлены самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-8 МЧС РФ. Всего в локализации возгораний задействованы свыше двух тысяч человек, 290 единиц техники и 12 воздушных судов.
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