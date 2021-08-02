В якутском селе средь бела дня исчезло солнце. Видео © Соцсети

Днём 2 августа жители якутского села Кобяй стали свидетелями необычного явления — средь бела дня внезапно исчезло солнце и стало темно, как ночью. Апокалиптические кадры аномалии появились в соцсетях.

"Примерно в 13:30 вдруг стало темно, как ночью. Мы очень испугались. Стало светлее примерно через час. С неба падает пепел", — приводит News.Ykt.Ru слова местной жительницы.

Очевидцы связывают это явление с лесными пожарами, которые бушуют в республике более двух недель. При этом, по их словам, ранее тоже в регионе были подобные бедствия, однако солнце никогда не пропадало. На данный момент в населённом пункте снова стало темнеть, но и близится вечер.