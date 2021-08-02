Стали известны возможные соперники "Спартака" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов
Для начала красно-белым необходимо будет пройти в двухматчевом противостоянии португальскую "Бенфику". Первая игра состоится 4 августа.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" сыграет с победителем пары ПСВ – "Митьюлланд" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов, если пройдёт "Бенфику".
Отметим, что если команда Руя Витории сумеет пройти раунд плей-офф квалификации, то окажется в групповом этапе главного клубного турнира Европы.
Правда, для этого красно-белым сначала необходимо пройти "Бенфику" в третьем раунде квалификации. Первый матч состоится в Москве в среду, 4 августа.
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