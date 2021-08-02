Стали известны возможные соперники "Спартака" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов

Московский "Спартак" сыграет с победителем пары ПСВ – "Митьюлланд" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов, если пройдёт "Бенфику".

Отметим, что если команда Руя Витории сумеет пройти раунд плей-офф квалификации, то окажется в групповом этапе главного клубного турнира Европы.