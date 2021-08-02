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Стали известны возможные соперники "Спартака" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов

Для начала красно-белым необходимо будет пройти в двухматчевом противостоянии португальскую "Бенфику". Первая игра состоится 4 августа.

2 августа, 10:24
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" сыграет с победителем пары ПСВ – "Митьюлланд" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов, если пройдёт "Бенфику".

Отметим, что если команда Руя Витории сумеет пройти раунд плей-офф квалификации, то окажется в групповом этапе главного клубного турнира Европы.

"Спартак" может купить игрока "Бенфики" перед очным матчем Лиги чемпионов

"Спартак" может купить игрока "Бенфики" перед очным матчем Лиги чемпионов

Правда, для этого красно-белым сначала необходимо пройти "Бенфику" в третьем раунде квалификации. Первый матч состоится в Москве в среду, 4 августа.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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