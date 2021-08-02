Российские больницы смогут лечить препаратами, купленными пациентами и благотворительными фондами

Минздрав РФ внёс поправки в правила обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно которым российским больницам разрешается использование для курсов лечения препаратов, приобретённых на средства пациентов или благотворительных фондов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Известно, что до настоящего момента медицинские организации для лечения стационарных пациентов должны были применять исключительно те препараты, которые приобретались их собственными аптеками. В противном случае им грозил штраф. По словам адвоката Алексея Горяинова, за каждый случай оказания медпомощи в подобных обстоятельствах размер санкций в отношении больницы составлял половину стоимости.

В свою очередь сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв отметил, что проблема легализации личных препаратов пациента в стационарах существует уже довольно давно и "очень остро". Причём особенно это касается людей с онкогематологией, рассеянным склерозом и онкологией. По его словам, главное противоречие состояло в том, что, с одной стороны, в фонде ОМС постоянно не хватало средств, а с другой — перекрывались пути применения лекарств из альтернативных источников.

В то же время сопредседатель Всероссийского союза пациентов указал на необходимость введения системы оплаты подобной услуги в систему медстрахования. Он также добавил, что данное нововведение не следует рассматривать как попустительство вымогательства.

"Если пациент поступает в больницу и у него нет препарата, а фонд не может его купить, то всё же остаётся неукоснительное требование закона о том, что медучреждение должно обеспечить человека лечением за счёт средств ОМС", — сказал Жулёв.

Вместе с тем директор Фонда борьбы с лейкемией Анастасия Кафланова объяснила, что наиболее часто проблемы возникали в тех случаях, когда клиника обращалась в организацию впервые с просьбой срочно обеспечить пациента препаратами. При этом на подписание соответствующего договора может уйти порядка трёх недель, а у больных зачастую не бывает столько времени.

Тем временем другие эксперты, опрошенные "Коммерсантом", выразили мнение, что внесённые министерством поправки "стратегически ничего не изменят". Так, по утверждению президента всероссийского общества онкогематологии "Содействие" Лидии Матвеевой, Минздрав и ФОМС были в курсе того, что пациенты и врачи всегда находили способы вводить определённые препараты в пользование в обход законодательства. Однако у фондов имеется официальная лицензия на фармдеятельность, а вот в каких условиях хранят лекарства сами пациенты — неясно. Это и было одной из причин, по которым стационары отказывались принимать личные препараты больных, уточнила Матвеева.