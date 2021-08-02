Суд в Москве вынес приговор "коронавирусному пранкеру"

Суд вынес приговор "коронавирусному пранкеру". Видео © Пресненский суд Москвы

Пресненский суд Москвы вынес приговор блогеру из Таджикистана Кароматулло Джаборову, который сымитировал приступ коронавируса в метро. Джаборову назначили наказание в 2 года и 4 месяца лишения свободы. Об этом сообщил адвокат подсудимого Роман Шахманов.

При этом на свободу Джаборов выйдет уже через три недели, так как пробыл всё время судебного разбирательства в СИЗО.