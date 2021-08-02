Суд в Москве вынес приговор "коронавирусному пранкеру"
В феврале 2020 года Кароматулло Джаборов напугал пассажиров подземки, упав в вагоне якобы с приступом, а его друзья в этот момент выкрикивали фразы про ковид.
Суд вынес приговор "коронавирусному пранкеру". Видео © Пресненский суд Москвы
Пресненский суд Москвы вынес приговор блогеру из Таджикистана Кароматулло Джаборову, который сымитировал приступ коронавируса в метро. Джаборову назначили наказание в 2 года и 4 месяца лишения свободы. Об этом сообщил адвокат подсудимого Роман Шахманов.
При этом на свободу Джаборов выйдет уже через три недели, так как пробыл всё время судебного разбирательства в СИЗО.
Напомним, 10 февраля 2020 года в Москве задержали пранкера Кароматулло Джаборова, который разыграл пассажиров метро "приступом коронавируса". Молодой человек в медицинской маске упал в вагоне, а его приятели выкрикивали фразы про заболевание.
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