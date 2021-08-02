Вынесен приговор владельцу хосписа в Красногорске, где при пожаре погибло 12 человек

Красногорский суд приговорил Дмитрия Новикова, организатора частного хосписа "Второй дом" в Красногорске, где в мае 2020 года погибло 12 человек, к шести годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Отмечается, что суд учёл раскаяние обвиняемого. В срок засчитается содержание Новикова под стражей со дня задержания — 11 мая 2020 года. Также частично удовлетворены иски потерпевших. Так, осуждённый должен выплатить 710 тысяч рублей морального ущерба (300 тысяч по одному иску и 410 тысяч — по второму).

Напомним, пожар в хосписе в Красногорске произошёл ночью 11 мая 2020 года. О том, что в доме, где произошла трагедия, был "пансионат для престарелых", стало известно только после происшествия, так как по документам это был частный дом. Лайф сообщал, что владелец здания организовал приём пожилых людей, в том числе лежачих, на уход за 36 тысяч рублей в месяц. При этом организация помогала в том числе и бездомным без документов. Многие из постояльцев не могли самостоятельно спастись от огня.