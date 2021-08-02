В Воронеже двух рабочих насмерть придавило бетонной плитой на стройке онкоцентра

В Воронеже на стройке двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой. Об этом сообщает портал "Вести Воронеж" со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошёл 2 августа около 9:30 утра во время строительства нового корпуса онкологического диспансера. Подробности трагедии уточняются, известно, что один погибший умер на месте, а второй — в машине скорой помощи.

Новый корпус онкологического диспансера — это один из крупнейших за последние десятилетия медицинский объект в Воронеже. В здании планируется открыть стационар на 340 мест с 14 операционными и 28 койками в реанимации. Корпус должен быть готов к августу 2023 года.