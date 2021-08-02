Следователи установили, что к трагедии на химическом комбинате "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, где после возгорания погибло шесть человек, а ещё один находится в критическом состоянии, могли привести неверные действия начальника смены. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в цехе по производству полимеров происходил штатный процесс по формированию продукции, когда после производства 10-й кассеты с пресс-формами не закрылся отсекатель. Согласно инструкции, начальник смены должен был проверить исправность оборудования и ещё раз попробовать закрыть устройство в автоматическом режиме. Эти действия не помогли наладить процесс, и тогда начальник смены, взяв с собой ещё шестерых человек, вошёл в цех для ручного закрытия отсекателя. При проведении этих работ произошёл взрыв продуктов производства, все семь человек получили химические ожоги до 100% поверхности тела.

Следователи также установили, что в штатном режиме работы цеха внутри него могут находиться не более пяти человек, а во время внештатной ситуации — не более трёх.

Начальник смены самовольно распорядился отправить группу сотрудников, которую сам и возглавил, на устранение неисправности и не согласовал эти действия с главным инженером комбината. Предварительно, следователи считают, что вина за происшествие полностью лежит на начальнике смены, который скончался сегодня в больнице в Ростове-на-Дону.