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Начальник отправил на верную смерть: Лайф узнал подробности трагедии с шестью погибшими на заводе в Ростовской области

Все пострадавшие получили химические ожоги до 100% поверхности тела, в живых остался лишь один мужчина. Прогнозы врачей относительно его дальнейшего состояния неутешительны.

2 августа, 09:56
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Следователи установили, что к трагедии на химическом комбинате "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, где после возгорания погибло шесть человек, а ещё один находится в критическом состоянии, могли привести неверные действия начальника смены. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в цехе по производству полимеров происходил штатный процесс по формированию продукции, когда после производства 10-й кассеты с пресс-формами не закрылся отсекатель. Согласно инструкции, начальник смены должен был проверить исправность оборудования и ещё раз попробовать закрыть устройство в автоматическом режиме. Эти действия не помогли наладить процесс, и тогда начальник смены, взяв с собой ещё шестерых человек, вошёл в цех для ручного закрытия отсекателя. При проведении этих работ произошёл взрыв продуктов производства, все семь человек получили химические ожоги до 100% поверхности тела.

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Следователи также установили, что в штатном режиме работы цеха внутри него могут находиться не более пяти человек, а во время внештатной ситуации — не более трёх.

Начальник смены самовольно распорядился отправить группу сотрудников, которую сам и возглавил, на устранение неисправности и не согласовал эти действия с главным инженером комбината. Предварительно, следователи считают, что вина за происшествие полностью лежит на начальнике смены, который скончался сегодня в больнице в Ростове-на-Дону.

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Ранее Лайф рассказывал, что число жертв возгорания на заводе в Ростовской области увеличилось до шести. На данный момент в живых остался лишь один пострадавший мужчина. Как стало известно Лайфу, прогнозы врачей неутешительны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Николай Озеров
Николай Озеров

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