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Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию

Глава СВР напомнил, что сам факт встречи с Путиным в Женеве обрушил на голову Байдена критику как со стороны республиканцев, так и демократов, его соратников.

2 августа, 10:01

Сергей Нарышкин

Фото © Kremlin.ru

Американские политические элиты и СМИ демонизируют Россию независимо от того, в чьих руках находится власть в Вашингтоне. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live".

"Мы понимаем, что, конечно, усилиями американских, западных прежде всего, элит и средств массовой информации Россия в значительной степени демонизирована", — заметил он.

В качестве примера Нарышкин привёл тот факт, что американского президента Джо Байдена критикуют не только республиканцы, но и демократы, его соратники, за то, что он провёл встречу с Владимиром Путиным в Швейцарии.

"Его уже обвиняли в том, что он предал национальные интересы, согласившись на встречу в верхах в Женеве, а теперь уже обвиняют и в том, что он не ввёл санкций против оператора "Северного потока – 2". Так что с этим приходится жить", — добавил глава СВР.

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Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

А ранее посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия не ждёт от США услуг или помощи, но требует уважения, поскольку это необходимо для взаимовыгодных отношений.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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