Певица МакSим до госпитализации успела дать согласие солисту "Иванушек" на съёмку клипа "Мой рай"

Кирилл Туриченко снял кавер на клип Максим "Мой рай". Как рассказал солист "Иванушек International" в беседе с РИА "Новости", буквально за пару дней до госпитализации певицы он связался с ней, отправил ей видео с выступлением на шоу "Маска" и попросил разрешение на съёмку.

"Она сказала: "Это отлично!" Мы буквально 11 июня говорили с ней, а потом она попала в эту ситуацию. Наша команда продолжила работу. Видео получилось очень хорошим, мы его посвящаем Марине", — признался певец.

Премьера клипа состоялась 2 августа на ютуб-канале Кирилла Туриченко. Артист пожелал скорейшего выздоровления коллеге по цеху. Он подчеркнул, что во время съёмок команда "думала только об этом". Кроме того, Туриченко добавил, что предложил певице спеть дуэтом "Мой рай" на одном из концертов и записать совместный трек.