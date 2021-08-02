Певица МакSим до госпитализации успела дать согласие солисту "Иванушек" на съёмку клипа "Мой рай"
Кавер на ролик вышел 2 августа и набрал уже свыше 30 тысяч просмотров. Туриченко признался, что во время работы над записью думал только о выздоровлении звезды.
Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова
Кирилл Туриченко снял кавер на клип Максим "Мой рай". Как рассказал солист "Иванушек International" в беседе с РИА "Новости", буквально за пару дней до госпитализации певицы он связался с ней, отправил ей видео с выступлением на шоу "Маска" и попросил разрешение на съёмку.
"Она сказала: "Это отлично!" Мы буквально 11 июня говорили с ней, а потом она попала в эту ситуацию. Наша команда продолжила работу. Видео получилось очень хорошим, мы его посвящаем Марине", — признался певец.
Премьера клипа состоялась 2 августа на ютуб-канале Кирилла Туриченко. Артист пожелал скорейшего выздоровления коллеге по цеху. Он подчеркнул, что во время съёмок команда "думала только об этом". Кроме того, Туриченко добавил, что предложил певице спеть дуэтом "Мой рай" на одном из концертов и записать совместный трек.
Ранее сообщалось, что Кирилл Туриченко решился на сольную карьеру после выступлений в образе носорога в треш-шоу "Маска". Артист раскрыл, что проект помог ему вновь обрести утраченную уверенность в себе.
Напомним, что певица Максим остаётся в больнице с середины июня. Артистка была подключена к ИВЛ и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких достигало 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. А 26 июля телеграм-канал Mash сообщил, что певица Максим пришла в себя, находится в ясном сознании и разговаривает знаками.
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