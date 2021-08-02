Директор певицы МакSим готовится к выписке из больницы
Маргарита Соколова ещё ощущает последствия перенесённого коронавируса, у неё присутствует воспаление и остаточный кашель, но ей не терпится вернуться домой.
Фото © Instagram / sokllovamargarita
Директора певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом Максим, уже завтра могут выписать из больницы. Об этом сама Маргарита Соколова рассказала в беседе с РИА ФАН.
Издание напоминает, что директор певицы попала в больницу на следующий день после того, как госпитализировали её подопечную. С 16 июня она находилась под пристальным контролем медиков и сейчас, похоже, победила болезнь, хотя некоторые последствия коронавируса ещё остаются.
"Кашель уходит уже, ларингит, трахеит — непонятно что там. Я уже очень хочу домой", — признаётся Соколова.
Напомним, что певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. А 26 июля Mash сообщил, что певица МакSим пришла в себя.
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