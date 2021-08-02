НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Директор певицы МакSим готовится к выписке из больницы

Маргарита Соколова ещё ощущает последствия перенесённого коронавируса, у неё присутствует воспаление и остаточный кашель, но ей не терпится вернуться домой.

2 августа, 10:25

Фото © Instagram / sokllovamargarita

Директора певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом Максим, уже завтра могут выписать из больницы. Об этом сама Маргарита Соколова рассказала в беседе с РИА ФАН.

Издание напоминает, что директор певицы попала в больницу на следующий день после того, как госпитализировали её подопечную. С 16 июня она находилась под пристальным контролем медиков и сейчас, похоже, победила болезнь, хотя некоторые последствия коронавируса ещё остаются.

"Кашель уходит уже, ларингит, трахеит — непонятно что там. Я уже очень хочу домой", — признаётся Соколова.

"Происходит синдром отмены": Реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после выхода из комы

"Происходит синдром отмены": Реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после выхода из комы

Напомним, что певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. А 26 июля Mash сообщил, что певица МакSим пришла в себя.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Будет всё лучше и лучше": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы

сегодня в 16:13

Певица МакSим до госпитализации успела дать согласие солисту "Иванушек" на съёмку клипа "Мой рай"

сегодня в 10:22

Показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит 1$ млрд

сегодня в 21:26

Учёные насчитали 84 различных симптома у переболевших ковидом

сегодня в 22:26

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

сегодня в 22:15

Новости партнеров

Layer 1