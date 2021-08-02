Директор певицы МакSим готовится к выписке из больницы

Директора певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом Максим, уже завтра могут выписать из больницы. Об этом сама Маргарита Соколова рассказала в беседе с РИА ФАН.

Издание напоминает, что директор певицы попала в больницу на следующий день после того, как госпитализировали её подопечную. С 16 июня она находилась под пристальным контролем медиков и сейчас, похоже, победила болезнь, хотя некоторые последствия коронавируса ещё остаются.