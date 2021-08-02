Прокуратура пресекла более 700 завышений цен на продукты в российских регионах

Прокуроры добились снижения цен на продукты питания в ряде российских регионов, а также предупредили их необоснованный рост. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в первом полугодии было выявлено около 700 нарушений законодательства.

"Для их устранения внесено более 300 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 160 лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено свыше 140 лиц", — отметили в ведомстве.

В частности, прокуроры проверили ценообразование на подсолнечное масло. Так, было выявлено, что в одном из магазинов в Ростовской области этот продукт продают за 184 рубля вместо положенных 110 рублей. Кроме того, были выявлены факты завышения предельных надбавок на товары, поставляемые в районы Крайнего Севера. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе после прокурорского вмешательства были снижены цены на куриное мясо, творог, сливочное масло и другие продукты, которые продавались с завышением максимально допустимых надбавок от 5 до 76%.

Отмечается, что в Магадане и Магаданской области предприниматели снизили торговые надбавки сразу на восемь товаров, в том числе на подсолнечное масло, цыплят-бройлеров и сахар.