МВД РФ не планирует возвращать графу "Национальность" в паспорта
Действующее законодательство не предусматривает внесения сведений о национальной принадлежности человека в документ, удостоверяющий личность.
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На данный момент не разрабатывается документ, предусматривающий возвращение графы "Национальность" в паспорт гражданина РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
"В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы "Национальность", в МВД России не разрабатывается", — передаёт агентство.
В ведомстве отметили, что действующее законодательство не предусматривает внесения сведений о национальности человека в паспорт.
Напомним, в 2020 году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорта графу "Национальность". По его мнению, такая отметка в паспорте может стать свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками. При этом внесение соответствующей информации должно быть добровольным.
В июле 2021 года Лайф писал, что в Госдуме снова задумались о возвращении графы. По мнению председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, отметка "Национальность" в паспорте может быть полезной для малочисленных коренных народов РФ, которым нередко приходится доказывать принадлежность к тому или иному этносу.
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