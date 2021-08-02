МВД РФ не планирует возвращать графу "Национальность" в паспорта

На данный момент не разрабатывается документ, предусматривающий возвращение графы "Национальность" в паспорт гражданина РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы "Национальность", в МВД России не разрабатывается", — передаёт агентство.

В ведомстве отметили, что действующее законодательство не предусматривает внесения сведений о национальности человека в паспорт.

Напомним, в 2020 году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорта графу "Национальность". По его мнению, такая отметка в паспорте может стать свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками. При этом внесение соответствующей информации должно быть добровольным.