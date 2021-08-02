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МВД РФ не планирует возвращать графу "Национальность" в паспорта

Действующее законодательство не предусматривает внесения сведений о национальной принадлежности человека в документ, удостоверяющий личность.

2 августа, 11:06
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На данный момент не разрабатывается документ, предусматривающий возвращение графы "Национальность" в паспорт гражданина РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы "Национальность", в МВД России не разрабатывается", — передаёт агентство.

В ведомстве отметили, что действующее законодательство не предусматривает внесения сведений о национальности человека в паспорт.

Напомним, в 2020 году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорта графу "Национальность". По его мнению, такая отметка в паспорте может стать свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками. При этом внесение соответствующей информации должно быть добровольным.

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В июле 2021 года Лайф писал, что в Госдуме снова задумались о возвращении графы. По мнению председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, отметка "Национальность" в паспорте может быть полезной для малочисленных коренных народов РФ, которым нередко приходится доказывать принадлежность к тому или иному этносу.

Политолог не увидел серьёзных аргументов для возвращения графы "Национальность" в паспорта

Политолог не увидел серьёзных аргументов для возвращения графы "Национальность" в паспорта

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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