Российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 130 кг.

В схватке за третье место он по очкам одолел представителя Чили Ясмани Акосту Фернандеса.

Накануне Емелин проиграл в четвертьфинале Якобу Коджайе из Грузии. Уже в понедельник он в утешительном раунде одолел представителя Финляндии Элиаса Куосманена и завоевал право побороться за бронзу.