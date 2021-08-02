Есть 50-я медаль: Борец Семёнов выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио
В общекомандном зачёте сборная России по-прежнему идёт на пятой позиции.
Фото © ТАСС / Zuma / Paul Kitagaki Jr.
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 130 кг.
В схватке за третье место он по очкам одолел представителя Чили Ясмани Акосту Фернандеса.
Накануне Емелин проиграл в четвертьфинале Якобу Коджайе из Грузии. Уже в понедельник он в утешительном раунде одолел представителя Финляндии Элиаса Куосманена и завоевал право побороться за бронзу.
Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 50 медалей (12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую позицию, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
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