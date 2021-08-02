НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Есть 50-я медаль: Борец Семёнов выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио

В общекомандном зачёте сборная России по-прежнему идёт на пятой позиции.

2 августа, 11:34
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Paul Kitagaki Jr.</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Paul Kitagaki Jr.

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 130 кг.

В схватке за третье место он по очкам одолел представителя Чили Ясмани Акосту Фернандеса.

Накануне Емелин проиграл в четвертьфинале Якобу Коджайе из Грузии. Уже в понедельник он в утешительном раунде одолел представителя Финляндии Элиаса Куосманена и завоевал право побороться за бронзу.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 50 медалей (12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую позицию, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1