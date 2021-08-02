Под Пензой пьяные подростки на скутерах устроили ДТП и угробили подругу

В Пензенской области ночью 1 августа произошло смертельное ДТП с участием двух скутеров, на которых ехали пьяные подростки. Об этом Лайфу сообщил источник, близкий к следствию. В результате аварии погибла 15-летняя девочка.

Отмечается, что инцидент случился на дороге в Мокшанском районе. Две подруги в возрасте 14 и 15 лет гостили на каникулах у бабушек в селе Скачки. В день трагедии они поехали в соседнее село Долгоруково к друзьям, где в компании распивали пиво. Когда школьницы засобирались домой, двое 17-летних подростков предложили подвезти их на скутерах, вместе с ними решил отправиться ещё один мальчик. Пятеро ребят сели на транспортные средства — на одном из скутеров разместилось трое, на другом — двое.

Как уточнил источник, у более загруженного скутера не работали фары, поэтому подростки ехали друг за другом. В определённый момент у транспортного средства, освещавшего дорогу, закончился бензин, водитель вместе с пассажиркой остановились на обочине. Однако их друзья не заметили этого и влетели прямо в приятелей.

В результате столкновения оба водителя получили сотрясения головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Кроме того, подростку, который управлял врезавшимся транспортом, диагностировали открытый перелом нижней челюсти, ушибленную рану нижней губы, ссадины правой голени и правого бедра. Также пострадал один из пассажиров этого же скутера, у него выявили очаговую травму головного мозга. Всех пострадавших доставили в детскую больницу. 15-летняя девочка, которая ехала с двумя ребятами, скончалась. При этом вторую школьницу не стали увозить в медучреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшего по неосторожности смерть человека. К административной ответственности также будут привлечены родители подростков-водителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, так как они доверили управление транспортным средством парням без прав. Они признают свою вину.