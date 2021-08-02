Первая в истории Игр спортсменка-трансгендер не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, первая в истории Олимпийских игр спортсменка-трансгендер, не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы в весовой категории свыше 87 кг.

На соревнованиях в Токио она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу.

Хаббард сделала операцию по смене пола в 2012 году. Шанс попасть в большой спорт появился у неё после того, как МОК изменил правила отбора.