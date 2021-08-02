Первая в истории Игр спортсменка-трансгендер не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы
Штангистка сделала операцию по смене пола в 2012 году.
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Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, первая в истории Олимпийских игр спортсменка-трансгендер, не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы в весовой категории свыше 87 кг.
На соревнованиях в Токио она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу.
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Хаббард сделала операцию по смене пола в 2012 году. Шанс попасть в большой спорт появился у неё после того, как МОК изменил правила отбора.
Так, теперь мужчинам, которые сделали операцию по смене пола, можно выступать в женской категории, если уровень тестостерона в их организме ниже 10 наномолей на литр в течение 12 и более месяцев.
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