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Первая в истории Игр спортсменка-трансгендер не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы

Штангистка сделала операцию по смене пола в 2012 году.

2 августа, 11:53
<p>Фото © Chris Graythen / Getty Images</p>

Фото © Chris Graythen / Getty Images

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, первая в истории Олимпийских игр спортсменка-трансгендер, не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы в весовой категории свыше 87 кг.

На соревнованиях в Токио она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу.

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Хаббард сделала операцию по смене пола в 2012 году. Шанс попасть в большой спорт появился у неё после того, как МОК изменил правила отбора.

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Так, теперь мужчинам, которые сделали операцию по смене пола, можно выступать в женской категории, если уровень тестостерона в их организме ниже 10 наномолей на литр в течение 12 и более месяцев.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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