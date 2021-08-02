"Я его сейчас уничтожу!": В Энгельсе пассажирка избила слабослышащего таксиста
Сначала женщина обрушилась на водителя с гневной нецензурной тирадой, а потом в ход пошли кулаки. Напоследок скандалистка поцарапала машину инвалида.
Пассажирка в Энгельсе оскорбила и избила слабослышащего таксиста. Видео © Instagram / tolya_grebenyuk
Пассажирка такси в Энгельсе Саратовской области закатила скандал слабослышащему водителю. Женщине не понравилось, что тот отказался выполнять заказ, потому что в машину село слишком много людей. В итоге инвалид получил несколько ударов по голове.
Дело в том, что в салоне автомобиля находилось три взрослых и два ребёнка. Цена поездки составляла 156 рублей, водитель попросил доплатить до 180. Но женщина наотрез отказывалась отдавать деньги. После перепалки она обрушилась на таксиста с гневной нецензурной тирадой.
"Довези, я тебе сказала! Я тебе все деньги отдала, что ещё тебе надо?! <...> Ты нормальный? Детей высадишь на улицу? Ух, вы твари! <...> Я его сейчас уничтожу", — высказала таксисту женщина.
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После этого неугомонная пассажирка по имени Ольга накинулась на водителя с кулаками. Так, она несколько раз ударила его по голове руками и ногами. Как сообщила супруга таксиста в посте в "Инстаграме", также разгневанная женщина поцарапала машину инвалида.
На данный момент не известно, будет ли водитель подавать на скандалистку заявление в полицию.
Ранее похожий случай произошёл в Новосибирске. Там пьяная пассажирка избила слабослышащего таксиста и обозвала недоношенным. Она отказалась платить за поездку и несколько раз била водителя ногой, называя его дебилом и конченым.
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