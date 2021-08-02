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"Я его сейчас уничтожу!": В Энгельсе пассажирка избила слабослышащего таксиста

Сначала женщина обрушилась на водителя с гневной нецензурной тирадой, а потом в ход пошли кулаки. Напоследок скандалистка поцарапала машину инвалида.

2 августа, 11:53
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Пассажирка в Энгельсе оскорбила и избила слабослышащего таксиста. Видео © Instagram / tolya_grebenyuk

Пассажирка такси в Энгельсе Саратовской области закатила скандал слабослышащему водителю. Женщине не понравилось, что тот отказался выполнять заказ, потому что в машину село слишком много людей. В итоге инвалид получил несколько ударов по голове.

Дело в том, что в салоне автомобиля находилось три взрослых и два ребёнка. Цена поездки составляла 156 рублей, водитель попросил доплатить до 180. Но женщина наотрез отказывалась отдавать деньги. После перепалки она обрушилась на таксиста с гневной нецензурной тирадой.

"Довези, я тебе сказала! Я тебе все деньги отдала, что ещё тебе надо?! <...> Ты нормальный? Детей высадишь на улицу? Ух, вы твари! <...> Я его сейчас уничтожу", — высказала таксисту женщина.

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После этого неугомонная пассажирка по имени Ольга накинулась на водителя с кулаками. Так, она несколько раз ударила его по голове руками и ногами. Как сообщила супруга таксиста в посте в "Инстаграме", также разгневанная женщина поцарапала машину инвалида.

На данный момент не известно, будет ли водитель подавать на скандалистку заявление в полицию.

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Ранее похожий случай произошёл в Новосибирске. Там пьяная пассажирка избила слабослышащего таксиста и обозвала недоношенным. Она отказалась платить за поездку и несколько раз била водителя ногой, называя его дебилом и конченым.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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