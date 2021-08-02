Вышло продолжение спецпроекта про историю русской поп-музыки

Видео предоставлено Лайфу редакцией "Ленты.ру"

Интернет-издание "Лента.ру" выпустило первый эпизод второго сезона документального спецпроекта "История русской поп-музыки", посвящённый 2000 году. Все выпуски будут публиковаться на ютуб-канале издания.

"В проекте приняли участие более 50 известных музыкантов и продюсеров: от создателей шоу "Фабрика звёзд" и группы "Тату" до DJ Smash, Юлии Савичевой и героев альтернативной сцены — групп "Психея", Jane Air и Amatory", — говорится в пресс-релизе.

"История российской поп-музыки" состоит из десяти серий, которые будут выходить еженедельно. В новом выпуске вы узнаете историю украинского коллектива "ВИА Гра", все громкие скандалы вокруг группы "Ногу свело!", а также о том, почему продюсер Макс Фадеев расстался с певицей Линдой. Кроме того, вас ждут самые громкие хиты 2000 года.