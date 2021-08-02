Вышло продолжение спецпроекта про историю русской поп-музыки
В первом выпуске второго сезона вы узнаете историю украинской "ВИА Гры", все громкие скандалы вокруг группы "Ногу свело!", а также о том, почему продюсер Макс Фадеев расстался с певицей Линдой
Фото предоставлено Лайфу редакцией "Ленты.ру"
Видео предоставлено Лайфу редакцией "Ленты.ру"
Интернет-издание "Лента.ру" выпустило первый эпизод второго сезона документального спецпроекта "История русской поп-музыки", посвящённый 2000 году. Все выпуски будут публиковаться на ютуб-канале издания.
"В проекте приняли участие более 50 известных музыкантов и продюсеров: от создателей шоу "Фабрика звёзд" и группы "Тату" до DJ Smash, Юлии Савичевой и героев альтернативной сцены — групп "Психея", Jane Air и Amatory", — говорится в пресс-релизе.
"История российской поп-музыки" состоит из десяти серий, которые будут выходить еженедельно. В новом выпуске вы узнаете историю украинского коллектива "ВИА Гра", все громкие скандалы вокруг группы "Ногу свело!", а также о том, почему продюсер Макс Фадеев расстался с певицей Линдой. Кроме того, вас ждут самые громкие хиты 2000 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку из-за хита "Женщина, я не танцую". Бывший солист группы "Чай вдвоём" на протяжении года вёл переговоры с артисткой, но стороны не смогли договориться о цене.
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