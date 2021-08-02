МХАТ ответил на слухи об актёрском бойкоте из-за участия Бузовой в спектакле про Сталина
Артисты сейчас находятся в отпуске, сбор труппы перед осенним сезоном намечен на 31 августа.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Руководству МХАТа имени Горького ничего не известно о бойкоте, якобы объявленном артистами из-за участия певицы Ольги Бузовой в нашумевшей постановке "Чудесный грузин". Об этом сообщила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина в беседе с kp.ru. Ранее в Сети появилось анонимное заявление, в котором неназванный сотрудник театра рассказал о решении артистов протестовать против появления телеведущей на сцене.
"Если вы хотите, чтобы в театре работали такие бездари, то набирайте новую команду, а мы найдём себе театр с руководством поадекватнее", — написал якобы сотрудник театра.
10 участниц "Дома-2", которые так изменили свою внешность, что на старых фото это совсем другие люди
В свою очередь, пресс-секретарь МХАТа, комментируя ситуацию, отметила, что артисты находятся в отпуске, сбор труппы назначен на 31 августа.
"Что за неуловимый Джо объявил этот бойкот, кому, когда и как — у нас такой информации нет. Было бы логично со стороны СМИ указывать имя артиста, а также информацию о том, когда последний раз он выходил на сцену МХАТа и в какой театр неизвестный артист собирается переходить", — сказала Мусина-Пушкина.
Что же касается самого спектакля "Чудесный грузин", по словам пресс-секретаря, он будет обязательно и "будет только с участием Бузовой".
Пьяная от счастья: Бузова расплакалась при виде крыш в Греции, но ещё больше вопросов вызвала её неразборчивая речь
"Для театра участие Ольги Бузовой очень важно. Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру", — добавила Мусина-Пушкина.
Точные даты показов ещё неизвестны, подготовка к осеннему сезону начнётся в августе.
Ранее стало известно о переносе показов спектакля о Сталине во МХАТе имени Горького с Ольгой Бузовой, которые были запланированы на сентябрь. Такое решение в театре объяснили в том числе политическими соображениями, а также необходимостью "докрутить какие-то вещи" в постановке.
Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она хвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. А педагог актёрского мастерства Наталья Ежова указала на изъяны в работе Бузовой на репетиции во МХАТе. В свою очередь, актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.
Комментариев: 0