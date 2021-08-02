Нарышкин заявил, что в состав Bellingcat входят экс-сотрудники западных спецслужб

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что в проекте Bellingcat принимают участие бывшие сотрудники западных спецслужб. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live".

"В составе этой группы есть и бывшие сотрудники специальных служб. Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно", — отметил глава СВР.

Нарышкин подчеркнул, что организация Bellingcat нужна для того, чтобы оказывать давление на страну или на физических и юридических лиц. При этом, как отметил директор СВР, используются нечестные методы, а приводимая информация "фальшивая, непроверенная, имеет свои цели".

Кроме того, глава СВР заявил, что существует связь между деятельностью Bellingcat и ряда российских журналов, получающих средства из-за рубежа. Он подчеркнул, что "там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий". По словам Нарышкина, речь идёт об изданиях "Проект"* и The Insider**.

Ранее Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды о деле Навального. По его словам, за год до инцидента у Москвы были данные о том, что зарубежные спецслужбы и правительственные структуры обсуждали появление "сакральной жертвы" из лидеров протестного движения в России.