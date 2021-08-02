Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу в синхронном плавании на Олимпиаде
Идущие вторыми китаянки проигрывают нашему опытному дуэту около двух баллов. Ещё на балл отстают представительницы Украины, замыкающие трио лидеров.
Фото © gettyimages / Clive Rose
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли произвольную программу в предварительных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.
Наши спортсменки набрали 97,9 балла, оторвавшись от ближайших преследовательниц — дуэта из Китая — на 1,7 балла. На третьем месте украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые уступают нашим девушкам около трёх баллов.
Добавим, что техническая программа в предварительных соревнованиях состоится 3 августа.
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