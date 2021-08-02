Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу в синхронном плавании на Олимпиаде

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли произвольную программу в предварительных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

Наши спортсменки набрали 97,9 балла, оторвавшись от ближайших преследовательниц — дуэта из Китая — на 1,7 балла. На третьем месте украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые уступают нашим девушкам около трёх баллов.