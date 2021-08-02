Россия отказалась подавать протест на оценку гимнаста Аблязина, завоевавшего серебро на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что команда не будет подавать протест на оценку Дениса Аблязина, завоевавшего серебро Олимпиады в Токио в опорном прыжке. Об этом она рассказала журналистам.

Аблязин показал одинаковый результат с Син Джи Хваном из Южной Кореи (по 14,783 балла), но уступил сопернику из-за сложности его элементов.

"Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и всё, других разговоров быть не может", — заявила Родионенко.

Сам Аблязин отметил, что не понимает, почему его поставили в итоговой таблице ниже спортсмена из Южной Кореи. При этом он призвал болельщиков успокоиться и не говорить, что у нас украли золото.

"Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит", — отметил гимнаст.