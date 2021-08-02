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Россия отказалась подавать протест на оценку гимнаста Аблязина, завоевавшего серебро на Олимпиаде

Сам спортсмен призвал болельщиков успокоиться и не говорить, что у нас украли золото.

2 августа, 12:48
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что команда не будет подавать протест на оценку Дениса Аблязина, завоевавшего серебро Олимпиады в Токио в опорном прыжке. Об этом она рассказала журналистам.

Аблязин показал одинаковый результат с Син Джи Хваном из Южной Кореи (по 14,783 балла), но уступил сопернику из-за сложности его элементов.

"Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и всё, других разговоров быть не может", — заявила Родионенко.

Гимнаст Аблязин выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Гимнаст Аблязин выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Сам Аблязин отметил, что не понимает, почему его поставили в итоговой таблице ниже спортсмена из Южной Кореи. При этом он призвал болельщиков успокоиться и не говорить, что у нас украли золото.

"Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит", отметил гимнаст.

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Добавим, что бронзу Олимпиады в опорном прыжке завоевал Артур Давтян из Армении (14,733 балла). Россиянин Никита Нагорный занял пятое место (14,716).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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