Россия отказалась подавать протест на оценку гимнаста Аблязина, завоевавшего серебро на Олимпиаде
Сам спортсмен призвал болельщиков успокоиться и не говорить, что у нас украли золото.
Фото © Олимпийский комитет России
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что команда не будет подавать протест на оценку Дениса Аблязина, завоевавшего серебро Олимпиады в Токио в опорном прыжке. Об этом она рассказала журналистам.
Аблязин показал одинаковый результат с Син Джи Хваном из Южной Кореи (по 14,783 балла), но уступил сопернику из-за сложности его элементов.
"Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и всё, других разговоров быть не может", — заявила Родионенко.
Сам Аблязин отметил, что не понимает, почему его поставили в итоговой таблице ниже спортсмена из Южной Кореи. При этом он призвал болельщиков успокоиться и не говорить, что у нас украли золото.
"Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит", — отметил гимнаст.
Добавим, что бронзу Олимпиады в опорном прыжке завоевал Артур Давтян из Армении (14,733 балла). Россиянин Никита Нагорный занял пятое место (14,716).
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