Туристы из Петербурга сняли лесной пожар в Турции через иллюминатор самолёта
По словам очевидцев, пламенем оказался охвачен Зелёный каньон. Сейчас все экскурсии туда отменены, а любые посещения этого туробъекта опасны для здоровья и жизни.
Скриншот видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Туристы из Петербурга сняли лесной пожар в Турции через иллюминатор самолёта. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Прибывающие на отдых в Турцию петербуржцы запечатлели кадры лесных пожаров, которые продолжают бушевать в республике, прямо через иллюминатор самолёта. Видео, снятое туристами из Северной столицы, показал телеканал "Санкт-Петербург".
Как можно увидеть в ролике, огнём оказалась охвачена довольно обширная территория. При этом дым от пожара распространился на многие километры.
По словам очевидцев, от природных пожаров серьёзно пострадал Зелёный каньон. Этот туристический объект пользовался популярностью у путешественников со всего мира за живописные виды, чистую воду, а также возможность заниматься рыболовством и рафтингом. Как известно, сейчас экскурсии туда отменены, а посещения каньона объявлены опасными для здоровья и жизни.
Ранее сообщалось, что число жертв масштабных лесных пожаров в Турции возросло до восьми. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.
Напомним, природные пожары в Турции добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла и Адана, а также городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын.
Комментариев: 0