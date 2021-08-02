Туристы из Петербурга сняли лесной пожар в Турции через иллюминатор самолёта. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Прибывающие на отдых в Турцию петербуржцы запечатлели кадры лесных пожаров, которые продолжают бушевать в республике, прямо через иллюминатор самолёта. Видео, снятое туристами из Северной столицы, показал телеканал "Санкт-Петербург".

Как можно увидеть в ролике, огнём оказалась охвачена довольно обширная территория. При этом дым от пожара распространился на многие километры.

По словам очевидцев, от природных пожаров серьёзно пострадал Зелёный каньон. Этот туристический объект пользовался популярностью у путешественников со всего мира за живописные виды, чистую воду, а также возможность заниматься рыболовством и рафтингом. Как известно, сейчас экскурсии туда отменены, а посещения каньона объявлены опасными для здоровья и жизни.

Ранее сообщалось, что число жертв масштабных лесных пожаров в Турции возросло до восьми. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.