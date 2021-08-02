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В МИД оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России в Чёрном море

Замминистра Грушко отметил, что такое высказывание является попыткой свалить ответственность за возможную эскалацию "с больной головы на здоровую".

2 августа, 12:32
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, назвавшего условие для открытия огня по российским кораблям, является крайне опасным и содержит неприкрытую угрозу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА "Новости".

"Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую", — отметил замминистра.

Эксперт оценил вероятность прямого конфликта России и США в Чёрном море

Эксперт оценил вероятность прямого конфликта России и США в Чёрном море

Грушко подчеркнул, что напряжённость в регионе усиливается из-за того, что США наращивают военное присутствие в непосредственной близости к российским границам. По его мнению, снизить опасность инцидентов может восстановление профессиональных контактов по военной линии между РФ и странами – участницами Северного альянса.

Ранее Лайф писал, что в Госдуме ответили на слова американского адмирала о "провокациях" в Чёрном море. Там напомнили, что эта акватория — больше наш дом, чем Америки или НАТО. Россия защищает свои границы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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