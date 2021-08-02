В МИД оценили заявление американского адмирала о "провокациях" России в Чёрном море

Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, назвавшего условие для открытия огня по российским кораблям, является крайне опасным и содержит неприкрытую угрозу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА "Новости".

"Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую", — отметил замминистра.

Грушко подчеркнул, что напряжённость в регионе усиливается из-за того, что США наращивают военное присутствие в непосредственной близости к российским границам. По его мнению, снизить опасность инцидентов может восстановление профессиональных контактов по военной линии между РФ и странами – участницами Северного альянса.