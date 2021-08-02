Определились возможные соперники "Рубина" и "Сочи" в следующем раунде квалификации Лиги конференций

Казанский "Рубин" в раунде плей-офф Лиги конференций может сыграть с победителем пары РФШ (Латвия) — "Гент" (Бельгия). Таковы результаты жеребьёвки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

"Сочи" на этой стадии может сыграть с португальской "Санта-Кларой" или словенской "Олимпией".

Отметим, что если наши команды сумеют пройти заключительный раунд квалификации, матчи которого состоятся 19 и 26 августа, то окажутся в групповом этапе нового еврокубкового турнира.

При этом для попадания в раунд плей-офф "Рубину" и "Сочи" нужно преодолеть ещё один барьер. В третьем отборочном раунде казанский клуб 5 и 12 августа сыграет с польским "Ракувом", а "Сочи" — с белградским "Партизаном".