Наповал одним ударом: Появилось видео избиения танцора певицы Нади Дорофеевой украинским военным
Камеры запечатлели также начало конфликта: 22-летний артист с приятелями вышел из ночного клуба, и в компанию молодых людей врезался прохожий в оранжевой футболке.
Кадры избиения танцора певицы Нади Дорофеевой украинским военным. Видео © Obozrevatel
Украинское издание Obozrevatel опубликовало видео избиения артиста балета певицы Нади Дорофеевой в Киеве. На кадрах видно, что пострадавший получил такой сильный удар в голову, что сразу упал без сознания.
Камеры видеонаблюдения запечатлели начало конфликта: 22-летний танцовщик с двумя приятелями вышел из ночного клуба, и в компанию молодых людей врезался прохожий в оранжевой футболке, он начал толкать молодых людей. Когда подруга артиста начала снимать, агрессивный мужчина пошёл на неё, а танцовщик попытался защитить девушку. В итоге парень получил сильный удар в голову и упал, ударившись о плитку. На помощь подоспели прохожие, однако танцовщик был без сознания. Позже подошёл и сам зачинщик драки.
Он оказался действующим сотрудником Управления госохраны Украины. Сейчас мужчина отстранён от службы, ведомство проводит внутреннее расследование.А пострадавшему танцовщику балета Нади Дорофеевой сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
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