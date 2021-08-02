Украинское издание Obozrevatel опубликовало видео избиения артиста балета певицы Нади Дорофеевой в Киеве. На кадрах видно, что пострадавший получил такой сильный удар в голову, что сразу упал без сознания.

Камеры видеонаблюдения запечатлели начало конфликта: 22-летний танцовщик с двумя приятелями вышел из ночного клуба, и в компанию молодых людей врезался прохожий в оранжевой футболке, он начал толкать молодых людей. Когда подруга артиста начала снимать, агрессивный мужчина пошёл на неё, а танцовщик попытался защитить девушку. В итоге парень получил сильный удар в голову и упал, ударившись о плитку. На помощь подоспели прохожие, однако танцовщик был без сознания. Позже подошёл и сам зачинщик драки.