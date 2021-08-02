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Наповал одним ударом: Появилось видео избиения танцора певицы Нади Дорофеевой украинским военным

Камеры запечатлели также начало конфликта: 22-летний артист с приятелями вышел из ночного клуба, и в компанию молодых людей врезался прохожий в оранжевой футболке.

2 августа, 12:14
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Кадры избиения танцора певицы Нади Дорофеевой украинским военным. Видео © Obozrevatel

Украинское издание Obozrevatel опубликовало видео избиения артиста балета певицы Нади Дорофеевой в Киеве. На кадрах видно, что пострадавший получил такой сильный удар в голову, что сразу упал без сознания.

Камеры видеонаблюдения запечатлели начало конфликта: 22-летний танцовщик с двумя приятелями вышел из ночного клуба, и в компанию молодых людей врезался прохожий в оранжевой футболке, он начал толкать молодых людей. Когда подруга артиста начала снимать, агрессивный мужчина пошёл на неё, а танцовщик попытался защитить девушку. В итоге парень получил сильный удар в голову и упал, ударившись о плитку. На помощь подоспели прохожие, однако танцовщик был без сознания. Позже подошёл и сам зачинщик драки.

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Он оказался действующим сотрудником Управления госохраны Украины. Сейчас мужчина отстранён от службы, ведомство проводит внутреннее расследование.А пострадавшему танцовщику балета Нади Дорофеевой сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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