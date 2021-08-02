ЦИК РФ менее чем за сутки приняла свыше 16 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах

Сбор заявлений начался сегодня, 2 августа, в полночь. А подать заявку можно вплоть до 13 сентября. Сами же выборы пройдут с 17 по 19 сентября.