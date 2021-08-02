ЦИК РФ менее чем за сутки приняла свыше 16 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах
Сбор заявлений начался сегодня, 2 августа, в полночь. А подать заявку можно вплоть до 13 сентября. Сами же выборы пройдут с 17 по 19 сентября.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Центризбирком России менее чем за сутки принял более 16 тысяч заявлений от граждан о желании отдать свой голос на предстоящих в сентябре выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.
"Сегодня у нас начался сбор заявлений для тех, кто хочет поучаствовать в дистанционном электронном голосовании. На сей момент поступило 16 152 заявления", — рассказала глава Центризбиркома.
По словам Памфиловой, больше всего заявок поступило в Москве — 11 904. Всего ДЭГ будет использоваться в семи регионах. Отдать голоса онлайн смогут, помимо москвичей, жители Курской (поступило 57 заявлений), Мурманской (125), Нижегородской (143), Ростовской (116) и Ярославской (91) областей, а также Севастополя (0).
Отметим, что приём заявлений о желании проголосовать онлайн начался сегодня, 2 августа, в полночь и продлится вплоть до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трёх дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности — девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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