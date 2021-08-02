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Пушилин: ДНР готова к контрнаступлению, если Киев не пойдёт на мирное урегулирование

По его словам, если украинские власти перечеркнут попытки мирного урегулирования, у Донецка просто не будет другого выхода.

2 августа, 12:44
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что Киев ещё не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе и в Донецкой Народной Республике готовы будут перейти в контрнаступление, если украинские власти перечеркнут попытки мирного урегулирования.

"Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости с учётом наших сил и возможностей мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнёт все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода", — цитирует Пушилина РИА "Новости".

Путин: Всё больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс

Путин: Всё больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс

А ранее замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия, как и весь мир, не останется безучастной, если Киев нападёт на Донбасс и подвергнет местных жителей геноциду. По его словам, попытки разрешить конфликт военным путём обернутся для Незалежной разрушительными последствиями.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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