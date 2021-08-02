Пушилин: ДНР готова к контрнаступлению, если Киев не пойдёт на мирное урегулирование

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что Киев ещё не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе и в Донецкой Народной Республике готовы будут перейти в контрнаступление, если украинские власти перечеркнут попытки мирного урегулирования.

"Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости с учётом наших сил и возможностей мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнёт все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода", — цитирует Пушилина РИА "Новости".