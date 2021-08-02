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Торговцы овощами и ягодами устроили массовую драку на ярмарке в Ростове-на-Дону

Усмирить конфликтующих охранники не смогли, поэтому на место происшествия пришлось вызвать правоохранителей. Стражи порядка сумели предотвратить беспорядки.

2 августа, 12:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Около ста торговцев устроили драку утром 2 августа в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Донская торговая компания, которая является организатором ярмарки.

"Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около ста человек", — указано в релизе.

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Отмечается, что усмирить конфликтующих охранники не смогли, поэтому на место происшествия пришлось вызвать полицию и Росгвардию. В результате стражи порядка сумели предотвратить беспорядки. Информации о количестве пострадавших нет.


Сейчас ярмарка работает в штатном режиме, на месте дежурят правоохранители.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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