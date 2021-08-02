Российская синхронистка Светлана Ромашина заявила, что накладка с музыкой во время их со Светланой Колесниченко выступления в ходе предварительных соревнований в произвольной программе Олимпиады в Токио произошла из-за ошибки диджея. Об этом она рассказала журналистам.

"Диджей сказал, что это его ошибка — он просто поставил не тот трек. А самое смешное, что в Афинах, когда была проблема с музыкой, был тот же самый диджей. Значит, всё идёт по плану, всё так и должно быть. Пусть это будет самой большой неприятностью для нас, которую мы уже прошли", — сказала Ромашина.

В предварительных соревнований в произвольной программе Ромашина и Колесниченко показали лучший результат (97,9000 балла). Вторыми идут китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньян (96,2333). На третьей позиции — представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333).

"Уже посмеялись над ситуацией с музыкой. Конечно, было не смешно в тот момент. Мы не дрогнули, нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии", — отметила Колесниченко.