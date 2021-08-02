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"Диджей просто перепутал трек": Российские синхронистки объяснили накладку с музыкой во время выступления на Олимпиаде

Несмотря на непредвиденные обстоятельства, наши спортсменки уверенно показали лучший результат в квалификации.

2 августа, 13:16
<p>Фото © Getty Images / Ian MacNicol / Contributor</p>

Фото © Getty Images / Ian MacNicol / Contributor

Российская синхронистка Светлана Ромашина заявила, что накладка с музыкой во время их со Светланой Колесниченко выступления в ходе предварительных соревнований в произвольной программе Олимпиады в Токио произошла из-за ошибки диджея. Об этом она рассказала журналистам.

"Диджей сказал, что это его ошибка — он просто поставил не тот трек. А самое смешное, что в Афинах, когда была проблема с музыкой, был тот же самый диджей. Значит, всё идёт по плану, всё так и должно быть. Пусть это будет самой большой неприятностью для нас, которую мы уже прошли", — сказала Ромашина.

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В предварительных соревнований в произвольной программе Ромашина и Колесниченко показали лучший результат (97,9000 балла). Вторыми идут китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньян (96,2333). На третьей позиции — представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333).

"Уже посмеялись над ситуацией с музыкой. Конечно, было не смешно в тот момент. Мы не дрогнули, нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии", — отметила Колесниченко.

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Во вторник, 3 августа, синхронистки продемонстрируют техническую программу. Медали в соревнованиях дуэтов будут разыграны в среду, 4 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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