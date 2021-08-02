"Диджей просто перепутал трек": Российские синхронистки объяснили накладку с музыкой во время выступления на Олимпиаде
Несмотря на непредвиденные обстоятельства, наши спортсменки уверенно показали лучший результат в квалификации.
Фото © Getty Images / Ian MacNicol / Contributor
Российская синхронистка Светлана Ромашина заявила, что накладка с музыкой во время их со Светланой Колесниченко выступления в ходе предварительных соревнований в произвольной программе Олимпиады в Токио произошла из-за ошибки диджея. Об этом она рассказала журналистам.
"Диджей сказал, что это его ошибка — он просто поставил не тот трек. А самое смешное, что в Афинах, когда была проблема с музыкой, был тот же самый диджей. Значит, всё идёт по плану, всё так и должно быть. Пусть это будет самой большой неприятностью для нас, которую мы уже прошли", — сказала Ромашина.
В предварительных соревнований в произвольной программе Ромашина и Колесниченко показали лучший результат (97,9000 балла). Вторыми идут китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньян (96,2333). На третьей позиции — представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333).
"Уже посмеялись над ситуацией с музыкой. Конечно, было не смешно в тот момент. Мы не дрогнули, нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии", — отметила Колесниченко.
Во вторник, 3 августа, синхронистки продемонстрируют техническую программу. Медали в соревнованиях дуэтов будут разыграны в среду, 4 августа.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу в синхронном плавании на Олимпиаде
сегодня в 12:50
Россия отказалась подавать протест на оценку гимнаста Аблязина, завоевавшего серебро на Олимпиаде
сегодня в 12:48
Первая в истории Игр спортсменка-трансгендер не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы
сегодня в 11:53
Комментариев: 0