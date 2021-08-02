Похититель 12-летней девочки на Алтае сам отпустил её домой

Следователи допросили 12-летнюю школьницу, которую два дня удерживал в подвале 40-летний житель Бийска. Девочка рассказала, что похититель сам её отпустил.

"Она рассказала, что мужчина, который её держал в подвале, сам её выпустил и отправил домой. Мужчина не задержан, его ищут", — рассказали РИА "Новости" в СУ СКР по Алтайскому краю.

Сама девочка сейчас чувствует себя нормально, физических травм у неё не обнаружили.