Похититель 12-летней девочки на Алтае сам отпустил её домой
Сама пострадавшая сейчас чувствует себя нормально, физических травм у школьницы не обнаружили.
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Следователи допросили 12-летнюю школьницу, которую два дня удерживал в подвале 40-летний житель Бийска. Девочка рассказала, что похититель сам её отпустил.
"Она рассказала, что мужчина, который её держал в подвале, сам её выпустил и отправил домой. Мужчина не задержан, его ищут", — рассказали РИА "Новости" в СУ СКР по Алтайскому краю.
Сама девочка сейчас чувствует себя нормально, физических травм у неё не обнаружили.
Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя школьница, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время её удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут.
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