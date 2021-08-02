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Похититель 12-летней девочки на Алтае сам отпустил её домой

Сама пострадавшая сейчас чувствует себя нормально, физических травм у школьницы не обнаружили.

2 августа, 13:11
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Следователи допросили 12-летнюю школьницу, которую два дня удерживал в подвале 40-летний житель Бийска. Девочка рассказала, что похититель сам её отпустил.

"Она рассказала, что мужчина, который её держал в подвале, сам её выпустил и отправил домой. Мужчина не задержан, его ищут", рассказали РИА "Новости" в СУ СКР по Алтайскому краю.

Сама девочка сейчас чувствует себя нормально, физических травм у неё не обнаружили.

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Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя школьница, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время её удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело, похитителя сейчас ищут.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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