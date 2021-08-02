В Воронеже участковый попытался усмирить пьяного водителя и попал под домашний арест

В Воронеже участковый попытался усмирить пьяного водителя и оказался под домашним арестом. Видео © Соцсети

В Воронеже участкового отправили под домашний арест за превышение должностных полномочий после того, как он попытался усмирить пьяного водителя, который накинулся на него с кулаками. По словам очевидцев, неадекватный автомобилист зацепил несколько машин во дворе, в связи с чем жители и вызвали полицию.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах, снятых сначала самим правоохранителем, а затем свидетелями произошедшего, видно, как 45-летний мужчина в автомобиле, сидя с бутылкой пива в руках, начинает препираться с участковым, разговаривая с ним на "ты" и называя братом. Местные жители отмечают, водитель заявлял, что является криминальным авторитетом и лучше бы участковый с ним познакомился. Красноречивые фразы не помогли, и мужчина стал всячески оскорблять представителя власти.

Участковый попытался изъять ключи у пьяного автомобилиста, между ним и водителем завязалась потасовка, в ходе которой мужчина плюнул правоохранителю в лицо и нанёс удар. В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, его отправили под домашний арест. А пьяный водитель был привлечён к ответственности за сопротивление сотруднику полиции, а также за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Воронежской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вступился за участкового и распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело в отношении правоохранителя. Он поручил тщательно проанализировать ситуацию и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта. Кроме того, Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления объяснить, почему на участкового, который пытался пресечь нарушение закона, возбудили уголовное дело, а также мотивировать ходатайство об избрании в отношении него "достаточно суровой меры пресечения в виде домашнего ареста".

Также председатель СК потребовал возбудить уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти и просить об аресте подозреваемого. По данным следствия, 45-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишён права управления транспортным средством. Кроме того, его привлекали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.