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Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

Президент РФ выразил надежду, что деятельность правительства республики будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений.

2 августа, 15:18

Фото © Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму, в которой поздравил с повторным назначением на пост премьер-министра Армении. Её текст публикует сайт Кремля.

"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", — говорится в тексте телеграммы.

Владимир Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Проиграв войну, можно выиграть выборы: Почему Пашинян удержался у власти?

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Напомним, сегодня президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Теперь в 15-дневный срок после назначения должен быть сформирован кабмин. После этого премьер должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего правительства.

А ранее в июне в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, победу в которых одержала партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна — она набрала 53,91% голосов избирателей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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