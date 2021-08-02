Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

Президент РФ Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму, в которой поздравил с повторным назначением на пост премьер-министра Армении. Её текст публикует сайт Кремля.

"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", — говорится в тексте телеграммы.

Владимир Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, сегодня президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Теперь в 15-дневный срок после назначения должен быть сформирован кабмин. После этого премьер должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего правительства.