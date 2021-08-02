Космонавты с МКС поздравили десантников с Днём ВДВ
Ранее отмечающих профессиональный праздник 2 августа россиян поздравил президент РФ Владимир Путин.
Пётр Дубров и Олег Новицкий. Фото © Twitter / Oleg Novitskiy
Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили всех десантников России с Днём ВДВ, который отмечается сегодня, 2 августа.
"С борта Международной космической станции поздравляем всех воинов-десантников, военнослужащих запаса и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск!" — написал Новицкий в "Твиттере", где опубликовал фото, на котором они с Дубровым в тельняшках держат флаг ВДВ.
Также от себя и своего коллеги космонавт пожелал всем отмечающим этот профессиональный праздник "мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии во благо добрых дел".
А ранее с Днём ВДВ поздравил российских десантников президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в рядах Воздушно-десантных войск всегда служили "люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплочённостью".
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