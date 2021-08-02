НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Космонавты с МКС поздравили десантников с Днём ВДВ

Ранее отмечающих профессиональный праздник 2 августа россиян поздравил президент РФ Владимир Путин.

2 августа, 15:17
<p>Пётр Дубров и Олег Новицкий. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/novitskiy_iss" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oleg Novitskiy</a></p>

Пётр Дубров и Олег Новицкий. Фото © Twitter / Oleg Novitskiy

Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили всех десантников России с Днём ВДВ, который отмечается сегодня, 2 августа.

"С борта Международной космической станции поздравляем всех воинов-десантников, военнослужащих запаса и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск!" — написал Новицкий в "Твиттере", где опубликовал фото, на котором они с Дубровым в тельняшках держат флаг ВДВ.

Воздушно-десантные войска отмечают 91-й год со дня своего основания

Воздушно-десантные войска отмечают 91-й год со дня своего основания

Также от себя и своего коллеги космонавт пожелал всем отмечающим этот профессиональный праздник "мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии во благо добрых дел".

ВДВ России продемонстрировали новые образцы техники на полигоне Алабино

ВДВ России продемонстрировали новые образцы техники на полигоне Алабино

А ранее с Днём ВДВ поздравил российских десантников президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в рядах Воздушно-десантных войск всегда служили "люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплочённостью".

В Союзе десантников раскрыли причину сокращения числа драк в День ВДВ

В Союзе десантников раскрыли причину сокращения числа драк в День ВДВ

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1