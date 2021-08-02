Президент Туркмении покорил небо, сев за штурвал нового штурмовика
По словам Бердымухамедова, государство и в дальнейшем будет заботиться об укреплении материально-технической базы всех частей армии.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов полетал за штурвалом штурмовика. Видео © Turkmenistan Altyn Asyr
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совершил испытательный полёт на одном из поступивших в распоряжение армии новых военных самолётов. Об этом сообщила электронная газета "Золотой век".
Приняв отчёт военных начальников, Бердымухамедов облачился в специальный костюм и в полной экипировке лётчика сел за штурвал нового лёгкого штурмовика 29-А Super Tucano. Предполагается, что этот самолёт будет оказывать поддержку сухопутным подразделениям.
В ходе полёта туркменский лидер, сидя в кабине второго пилота, облетел степные просторы и пролетел над Каспийским морем. Во время путешествия он не один раз связывался с землёй и жестикулировал, показывая, что доволен самолётом и его возможностями. По завершении полёта Бердымухамедов умело посадил боевую технику.
Политик после заявил, что штурмовик 29-А Super Tucano способен "беспрепятственно летать в любую погоду, на разных высотах, где угодно — в горах, на равнинах или на море". По словам президента Туркмении, государство и в дальнейшем будет заботиться об укреплении материально-технической базы всех частей армии, а также "закупке новой современной военной техники, эффективном использовании имеющейся техники и обучении военнослужащих".
Напомним, в начале июля стало известно о том, что Туркмения стянула войска и тяжёлую военную технику к границе с Афганистаном. Тогда в одном из южных погранотрядов несколько раз объявлялась боевая тревога. Однако МИД Туркмении опровергал эти данные. Ашхабад подчеркнул стремление страны поддерживать и укреплять миролюбивые и добрососедские связи.
Комментариев: 0