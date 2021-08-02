Президент Туркмении покорил небо, сев за штурвал нового штурмовика

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов полетал за штурвалом штурмовика. Видео © Turkmenistan Altyn Asyr

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совершил испытательный полёт на одном из поступивших в распоряжение армии новых военных самолётов. Об этом сообщила электронная газета "Золотой век".

Приняв отчёт военных начальников, Бердымухамедов облачился в специальный костюм и в полной экипировке лётчика сел за штурвал нового лёгкого штурмовика 29-А Super Tucano. Предполагается, что этот самолёт будет оказывать поддержку сухопутным подразделениям.

В ходе полёта туркменский лидер, сидя в кабине второго пилота, облетел степные просторы и пролетел над Каспийским морем. Во время путешествия он не один раз связывался с землёй и жестикулировал, показывая, что доволен самолётом и его возможностями. По завершении полёта Бердымухамедов умело посадил боевую технику.