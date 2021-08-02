Истребители спутников: Какое российское оружие может расправиться с военными спутниками Почему начальнику ВВС Великобритании Майклу Уигстону следует опасаться ракетных комплексов С-500 "Прометей" и ракеты "Контакт", базирующейся на самолёте МиГ-31Д. 1 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Майкл Уигстон в интервью The Daily Telegraph сказал, что Москва и Пекин занимаются "опасной деятельностью". По его словам, их деятельность в космическом пространстве может привести к уничтожению спутников других государств. По его же мнению, за последний год Россия запустила новые спутники, которые "обладают оружейными характеристиками". Как полагают эксперты, скорее всего, глава британских ВВС выбивает финансирование для своего ведомства, а также очерняет Россию в рамках британской политики по отношению к РФ.

Разумеется, Россия запускает в космос военные спутники, как правило, они двойного применения, дистанционного зондирования земли, разведки, которые уточняют, что именно находится на определённой территории, объясняет историк космонавтики Александр Песляк.

— Как правило, военные спутники называют "Космос" и определённый номер, скажем "Космос-2525" или другой, все они разные. Они могут быть оптическими и инфракрасными, обладать ультрафиолетовым излучением. Вполне возможно, что такие системы могут обладать некими направленными излучателями, которые не всегда находятся в активной фазе, но в силах устраивать помехи электронному оборудованию, находящемуся в их зоне влияния, также могут выпускать определённый вид излучения, который на Западе считается опасным, так что тут сама формулировка достаточно расплывчатая, под неё написать можно всё что угодно, — заметил эксперт.

При этом спутников, которые смогли бы устроить звёздные войны и начать сбивать иностранные спутники или хотя бы менять их траекторию, у Российской Федерации нет, полагает военный эксперт Константин Сивков.

— Есть такие спутники, которые занимаются сбором мусора. Это многие страны разрабатывают, в том числе и мы. Их задача как-то собирать космический мусор, который накапливается и становится опасен, но повредить другой космический аппарат у них возможности нет. Однако другое противоспутниковое оружие у нас есть, на базе МиГ-31Д ещё в СССР была разработана ракета "Контакт", которая способна это сделать. Сейчас у нас появился ракетный комплекс С-500, он тоже способен сбивать спутники на низких орбитах. У Китая есть вооружение, кстати. Очень много подобного есть у США. Так что, я думаю, разговор тут скорее о том, что начальник штаба ВВС просто запугивает целевую аудиторию с целью выбить ассигнации: ах, смотрите, русские в космосе воюют, дайте денег — мы тоже будем, — сказал Сивков.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

При этом у России есть космические аппараты, которые могут менять высоту орбиты. Так, ранее американцы обвиняли Россию, что в конце 2019 года после выхода из строя спутник "Космос-2491" изменил своё положение. Как полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин, этот случай может быть причиной для беспокойства британского официального лица.

— Главное оружие против спутников у нас наземное, а именно введённые в строй комплексы С-500 "Прометей". Он может легко сбивать аппараты на низкой орбите. Я думаю, тут причина немного другая: британцы продемонстрировали, что мы враги, устроили провокацию в Чёрном море, заявили, что не признают нашей территориальной целостности, и продолжают демонстрировать неприятие нам. Заявление, мне кажется, сделано именно в контексте этого отношения, проверять же не будут. Россия плохая, потому что плохая, у неё боевые спутники, а что за спутники — уточнять не надо, и так всё понятно, — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что одной из программ 40-го президента США Рональда Рейгана стало создание в 1984 году Стратегической оборонной инициативы, прозванной в честь популярного фильма "Звёздные войны". В рамках этой программы американцы планировали сбивать советские ракеты и спутники, которые могли бы считаться боевыми. Однако технические возможности не позволили США вывести на орбиту оружие, и в 1993 году программа была упразднена. Советский Союз и Россия, в свою очередь, всегда заявляли, что космос должен быть зоной партнёрства, а не военного соперничества.

Авторы Никита Юрченко