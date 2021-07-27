Безумие и энтузиазм: Как Украина собирается строить собственные МиГ-29 и Су-27 Публицист Александр Роджерс — о том, почему Украина может сколько угодно пытаться восстановить боевую авиацию, но не сможет перезапустить производство по технологиям 50-летней давности. 27 июля, 14:13 Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Как сообщает нам "Украинский милитарный портал" (если что, нет такого слова — "милитарный", это англицизм), "на Украине изучают возможность локализации производства истребителей Су-27 и МиГ-29". Ну что сказать? А я изучаю возможность полёта к альфа Центавре. Технологий нет, двигателей нет, защиты от жёсткой космической радиации нет, систем жизнеобеспечения и силовых установок тоже. Но "изучать возможность" мне никто не запретит. С производством истребителей на Украине примерно аналогичная картина…

Начнём с того, что оба конструкторских бюро — Сухого и Микояна — находятся в России. Конструкторская документация тоже. Сборочные площадки и производство большинства комплектующих тоже. Я специально уточнил: тот же МиГ-29 в России продолжают выпускать. Как для российских ВКС, так и на экспорт в Египет, Индию, Сирию. Но по сравнению с теми машинами, которые много лет хранятся на Украине, эти самолёты уже ушли далеко вперёд. Новые модели истребителей МиГ-29К, МиГ-29СМТ, МиГ-29М/М2, МиГ-29UPG UB неоднократно подвергались глубокой модернизации. Модернизировались двигатели, система управления, электронная начинка — в общем, почти все основные системы истребителей.

При этом в России модернизация истребителей старой постройки была признана нецелесообразной в связи с их физическим износом и коррозией. Проще создавать новые самолёты, чтобы не рисковать жизнью пилотов.

А на Украине вместо полноценных заводов — две ремонтные мастерские, задачей которых все последние годы были попытки поддержания в относительно работоспособном состоянии парка истребителей выпуска восьмидесятых годов прошлого столетия. Причём каких-то ощутимых успехов даже на этом поприще за ними замечено не было. На фронте ВСУ авиацию не используют, в тылу тренировочных вылетов также почти не бывает. А после пары громких аварий такое впечатление, что было принято решение вообще без крайней нужды к древним летательным (в прошлом) аппаратам не приближаться.

Официально у украинских ВВС на вооружении находятся 34 Су-27 и 37 МиГ-29 (причём часть из них учебные машины). Приблизительно, потому что никто не знает, сколько из них на самом деле на ходу. Эксперты называют треть, но и это неточно.

Опять же, экспертное сообщество считает, что даже эти задачи обеспечиваются за счёт так называемого каннибализма, то есть когда ремонт одного самолёта происходит запчастями, снятыми с других (и те при этом приходят в полнейшую негодность). По крайней мере, именно так на Украине действуют ремонтные бригады с бронетехникой, артиллерией и даже зачастую со стрелковым оружием. То есть даже с задачами ремонта и поддержания работоспособности данные мастерские не справляются. Что уж тогда говорить о производстве новых истребителей? Если я кого-то ещё не убедил, то мы можем пройтись и по компонентам.

Двигатели. И на Су-27, и на МиГ-29 двигатели — это отдельные произведения искусства (и об этом куча подробных статей узкими специалистами написана). Как с точки зрения конструкционных решений, так и с точки зрения материаловедения. А вот с последним на Украине особая беда. Если кто-то забыл (или не знал), то напомню, что несколько крупных скандалов с Укроборонэкспортом были как раз связаны с тем, что когда Украина пыталась продавать бэтээры собственного производства в Ирак, Афганистан и ряд других стран, то регулярно оказывалось, что бронеплиты на этой технике не проходили должной закалки и трескались ещё даже до начала эксплуатации, на этапе транспортировки. И это простые плиты, технология изготовления которых на порядок проще — и всё равно утрачена. А уж авиационный двигатель без материаловедения создать вообще невозможно.

Бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО). Если в гражданской электронике у России успехи пока относительно скромные (свои персональные компьютеры уже есть, но пока дорого), то с военной электроникой в РФ традиционно всё хорошо. А что с электроникой украинского производства? Её просто не существует как явления. Чем будут начинять теоретические самолёты украинские теоретические производители? Сие науке неизвестно.

Продолжать можно долго. Например, кто, из чего и на каком оборудовании будет делать планеры для этих самолётов? На Украине таких мощностей нет. Ну и самое главное — люди. Специалисты. Инженеры, конструкторы, технологи. Есть обоснованное подозрение, что все, кто что-то знал, умел и что-то из себя представлял, уже давно работают в России. На тех же самых производствах Сухого и Микояна с Гуревичем. Только реальных, а не существующих лишь в больном воображении киевских прожектёров. Так что с собственным авиастроением на Украине будет то же самое, что и с пресловутым "гиперлупом". Его не будет.

Авторы Александр Роджерс