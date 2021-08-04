Кляп, скотч и наручники: Что пишут в соцсетях о блогере 5-миллионнике, который прокатил девушку на крыше "бентли" Журналист Мария Дегтерева — о том, как общество само подталкивает стримеров к нарушению закона и моральных норм, обеспечивая им миллионы просмотров. 3 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / sergey_kosenko

В России отличился очередной блогер — герой "Инстаграма" с пятью миллионами подписчиков Сергей Косенко прокатился за рулём "бентли" с привязанной к крыше девушкой. Девушка была также пристёгнута наручниками к водителю, кроме того, блогер заклеил ей рот скотчем. Для пущего, так сказать, эффекта. Действие происходит на фоне "Москвы-Сити", что, конечно, добавило колорита съёмке.

Соцсети не остались равнодушными к событию. Шутка ли — чуть не каждый месяц страну потрясает новая автокатастрофа, буквально недавно похоронили двух малолетних детей, убитых по неосторожности неопытной 18-летней водительницей. Всё это совершенно не мешает некоторым развлекаться на глазах у изумлённых подписчиков.

Фото © Instagram / sergey_kosenko

В основном пользователи высказываются, как ни странно, об умственных способностях инстаграм-блогера, его аудитории и его ближайших перспективах.

— Какая в стране культура преобладает, такие и блогеры процветают, — пишет один комментатор.

— Он теперь после такой рекламы заработает на новый "бентли" на просмотрах в "Ютубе" и "Инстаграме")))... На видео очень потрёпанный "Континенталь", который, если хорошо поторговаться, можно за 1,2–1,5 млн купить... Меня не этот блогер, а его подписчики удивляют, — вторит другой.

И спорить с ними действительно сложно! Автора этой колонки всегда потрясали герои "Инстаграма". Ольга Игоревна Бузова, например, имеет 23 миллиона подписчиков. Вдумайтесь в это, уважаемые читатели, двадцать три миллиона! Все эти люди с интересом наблюдают такие замечательные сцены: Ольга Игоревна Бузова в блёстках, Ольга Игоревна Бузова завтракает, Ольга Игоревна Бузова на фоне архитектурных красот. Ольга Игоревна щедро делится с читателями мудростью, скопленной за годы. Читать это решительно невозможно, но, судя по количеству комментариев, люди читают. Вопросы — зачем, чтобы что? — остаются лично для меня без ответа.

Так стоит ли удивляться, что видео с привязанной к крыше девушкой набирает сотни тысяч просмотров?

Складывается полное ощущение, что с развитием соцсетей широкий читательский вкус не то деградирует, не то вовсе отмирает. Не так давно наблюдали и вовсе смерть девушки в прямом эфире, при этом блогер не остановил стрим. Всё это становится похожим не то на чёрный анекдот, не то на сериал "Чёрное зеркало" — понять трудно.

Ещё труднее понять, что не все комментаторы возмутились хотя бы для проформы. Некоторые на голубом глазу сообщили, что ничего особенного не произошло.

— Да что вы все такие правильные? Все в молодости и покруче вытворяли, конечно, без "бентли" и съёмки видео, — пишет, например, пользователь в группе телеканала "Дождь".









А напоследок хочется немного перефразировать писателя Сергея Довлатова. Мы без конца ругаем центральное телевидение — и, разумеется, за дело. Но кто же записал четыре миллиона идиотских роликов в "Инстаграме"? И, главное, кто их посмотрел?

Кстати, инстаграмщик, прокативший девушку на капоте, нашёл в себе силы извиниться. Что совершенно не означает, что это остановит следующего блогера, пожелающего выступить каким-нибудь особым и, главное, противозаконным способом — шум-то поднялся немалый.

Авторы Мария Дегтерева