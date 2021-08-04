Регион

Уведомления отключены

Кляп, скотч и наручники: Что пишут в соцсетях о блогере 5-миллионнике, который прокатил девушку на крыше "бентли"

Журналист Мария Дегтерева — о том, как общество само подталкивает стримеров к нарушению закона и моральных норм, обеспечивая им миллионы просмотров.

3 августа, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sergey_kosenko/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sergey_kosenko</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / sergey_kosenko

В России отличился очередной блогер — герой "Инстаграма" с пятью миллионами подписчиков Сергей Косенко прокатился за рулём "бентли" с привязанной к крыше девушкой. Девушка была также пристёгнута наручниками к водителю, кроме того, блогер заклеил ей рот скотчем. Для пущего, так сказать, эффекта. Действие происходит на фоне "Москвы-Сити", что, конечно, добавило колорита съёмке.

Соцсети не остались равнодушными к событию. Шутка ли — чуть не каждый месяц страну потрясает новая автокатастрофа, буквально недавно похоронили двух малолетних детей, убитых по неосторожности неопытной 18-летней водительницей. Всё это совершенно не мешает некоторым развлекаться на глазах у изумлённых подписчиков.

Фото © Instagram / sergey_kosenko

Фото © Instagram / sergey_kosenko

В основном пользователи высказываются, как ни странно, об умственных способностях инстаграм-блогера, его аудитории и его ближайших перспективах.

Какая в стране культура преобладает, такие и блогеры процветают, — пишет один комментатор.

Он теперь после такой рекламы заработает на новый "бентли" на просмотрах в "Ютубе" и "Инстаграме")))... На видео очень потрёпанный "Континенталь", который, если хорошо поторговаться, можно за 1,2–1,5 млн купить... Меня не этот блогер, а его подписчики удивляют, — вторит другой.

И спорить с ними действительно сложно! Автора этой колонки всегда потрясали герои "Инстаграма". Ольга Игоревна Бузова, например, имеет 23 миллиона подписчиков. Вдумайтесь в это, уважаемые читатели, двадцать три миллиона! Все эти люди с интересом наблюдают такие замечательные сцены: Ольга Игоревна Бузова в блёстках, Ольга Игоревна Бузова завтракает, Ольга Игоревна Бузова на фоне архитектурных красот. Ольга Игоревна щедро делится с читателями мудростью, скопленной за годы. Читать это решительно невозможно, но, судя по количеству комментариев, люди читают. Вопросы — зачем, чтобы что? — остаются лично для меня без ответа.

Так стоит ли удивляться, что видео с привязанной к крыше девушкой набирает сотни тысяч просмотров?

Складывается полное ощущение, что с развитием соцсетей широкий читательский вкус не то деградирует, не то вовсе отмирает. Не так давно наблюдали и вовсе смерть девушки в прямом эфире, при этом блогер не остановил стрим. Всё это становится похожим не то на чёрный анекдот, не то на сериал "Чёрное зеркало" — понять трудно.

Ещё труднее понять, что не все комментаторы возмутились хотя бы для проформы. Некоторые на голубом глазу сообщили, что ничего особенного не произошло.

Да что вы все такие правильные? Все в молодости и покруче вытворяли, конечно, без "бентли" и съёмки видео, пишет, например, пользователь в группе телеканала "Дождь".

  • Скриншот © Facebook
    Скриншот © Facebook
  • Скриншот © Facebook
    Скриншот © Facebook
  • Скриншот © Facebook
    Скриншот © Facebook
  • Скриншот © Facebook
    Скриншот © Facebook

Скриншот © Facebook

1 / 4

А напоследок хочется немного перефразировать писателя Сергея Довлатова. Мы без конца ругаем центральное телевидение — и, разумеется, за дело. Но кто же записал четыре миллиона идиотских роликов в "Инстаграме"? И, главное, кто их посмотрел?

Кстати, инстаграмщик, прокативший девушку на капоте, нашёл в себе силы извиниться. Что совершенно не означает, что это остановит следующего блогера, пожелающего выступить каким-нибудь особым и, главное, противозаконным способом — шум-то поднялся немалый.

Авторы
Мария Дегтерева
Мария Дегтерева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1