CAS отклонил запрос белорусской бегуньи Тимановской на допуск к Олимпиаде в Токио
Ранее легкоатлетка отказалась выступать в эстафете, так как изначально планировалось её появление лишь на одной дистанции.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии об отстранении спортсменки от Олимпиады в Токио. Об этом говорится в соответствующем релизе.
"Кристина Тимановская подала срочное заявление и запрос, направленные на отмену решения НОК Беларуси не допустить её к участию в квалификационных соревнованиях женщин на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Токио. Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту", — говорится в сообщении.
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Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши.
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