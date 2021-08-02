CAS отклонил запрос белорусской бегуньи Тимановской на допуск к Олимпиаде в Токио

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии об отстранении спортсменки от Олимпиады в Токио. Об этом говорится в соответствующем релизе.

"Кристина Тимановская подала срочное заявление и запрос, направленные на отмену решения НОК Беларуси не допустить её к участию в квалификационных соревнованиях женщин на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Токио. Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту", — говорится в сообщении.