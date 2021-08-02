Первое впечатление обманчиво, и за этой хрупкой девушкой кроется настоящий боец. 24-летняя Кристина Тимановская с детства занимается бегом, поступив в школу олимпийского резерва. За это время она успела взять серебро на чемпионате Белоруссии, а также золото на Универсиаде в Неаполе.

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

В соцсетях девушка постоянно выкладывает фото со спортивных мероприятий, и кажется, что бег — это неотъемлемая часть её жизни. Тем более что Кристина запустила свои онлайн-тренировки, помогая людям прийти быстро в форму.

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Спортсменка делится с подписчиками, что ей удалось побороть расстройство пищевого поведения, сейчас она придерживается интуитивного питания. Что в сочетании с усиленными тренировками превратило её в идеал красоты.

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Но не надо раскатывать губу раньше времени. Кристина замужем, и супруг помогает ей не только в тренировках, но и в онлайн-марафонах. Девушка сама призналась, что муж контролировал даже её подготовку к Олимпиаде.

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Сегодня Тимановская попросила политическое убежище в Польше, где ей уже одобрили гуманитарную визу.