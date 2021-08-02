Жаркие, летние, но не твои: Самые красивые фото белорусской бегуньи Тимановской, которую сняли с Олимпийских игр
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская оказалась в центре скандала, после того как раскритиковала чиновников за подготовку к Олимпиаде. Вскоре её сняли с соревнований.
Первое впечатление обманчиво, и за этой хрупкой девушкой кроется настоящий боец. 24-летняя Кристина Тимановская с детства занимается бегом, поступив в школу олимпийского резерва. За это время она успела взять серебро на чемпионате Белоруссии, а также золото на Универсиаде в Неаполе.
В соцсетях девушка постоянно выкладывает фото со спортивных мероприятий, и кажется, что бег — это неотъемлемая часть её жизни. Тем более что Кристина запустила свои онлайн-тренировки, помогая людям прийти быстро в форму.
Спортсменка делится с подписчиками, что ей удалось побороть расстройство пищевого поведения, сейчас она придерживается интуитивного питания. Что в сочетании с усиленными тренировками превратило её в идеал красоты.
Но не надо раскатывать губу раньше времени. Кристина замужем, и супруг помогает ей не только в тренировках, но и в онлайн-марафонах. Девушка сама призналась, что муж контролировал даже её подготовку к Олимпиаде.
Сегодня Тимановская попросила политическое убежище в Польше, где ей уже одобрили гуманитарную визу.
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